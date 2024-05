La llamativa comparación del Ogro Fabbiani entre Cavani y su Riestra tras caer ante Central: “En su momento le…”

Deportivo Riestra no levanta cabeza en la Liga Profesional y acumula tres derrotas consecutivas entre dos por la Liga Profesional y una por la Copa Argentina ante Newell's. Cristian Fabbiani, su entrenador, decidió hacer una comparativa con el goleador de Boca, Edinson Cavani, luego de la derrota ante Rosario Central como local por 2-0.

Primero, hizo referencia a las situaciones desaprovechadas de Riestra y llevó tranquilidad a los hinchas por todo lo que logró generar su equipo en el arco rival: “Lo único que me deja tranquilo es que generamos. Yo creo que estamos pasando una rachita negativa, dependemos de que entre una. Hoy tuvimos 9 o 10, con la del penal que no entró; estaría intranquilo si no generamos nada”.

Mirá el video

“En su momento le pasó a Cavani y hoy nos está pasando a nosotros”, explicó Fabbiani sobre el momento que atraviesa su equipo y el que le tocó pasar al uruguayo con la camiseta de Boca, cuando no podía marcar goles y hoy es el máximo goleador del conjunto xeneize.

"Lo único que tenemos que estar es tranquilos, no perder la paciencia. Somos un equipo que genera mucho, ya se les va a abrir el arco a los delanteros”, sentenció Fabbiani con respecto al análisis que hizo del rendimiento de este viernes como local. Con esta derrota, sigue con los tres puntos obtenidos ante San Lorenzo en la primera fecha y arrastra dos derrotas en esta Liga Profesional: ante Estudiantes por 2-0 y la mencionada ante Rosario Central.

Con respecto a la próxima jornada, Riestra visitará a Racing que está en un gran momento tras sumar siete puntos de nueve y con 11 goles en solo tres encuentros. Sobre el próximo rival, Fabbiani se mostró más que confiado para con sus jugadores: “Partido a partido, jugamos contra un rival de mucha jerarquía en un estadio muy grande. Tenemos que prepararlo como los otros partidos, están capacitados para jugar en cualquier cancha”.