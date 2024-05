Qué dijo Costas sobre si Racing puede ser un animador del torneo: "Para pelear un campeonato largo tenemos que..."

Racing fue goleando en las primera tres fechas de la Liga Profesional, con la diferencia de que en la primera ante Belgrano terminó empatando. Es el líder de la tabla hasta que jueguen River y Talleres y es el que más goles convirtió, superando casi por el doble al segundo.

El buen presente, la contundencia, la segunda goleada consecutiva y el rendimiento alto de algunos nombres hace ilusionar al hincha de Racing y también a su entrenador Gustavo Costas, que aún así eligió la tranquilidad a la hora de hablar sobre el objetivo de pelear el campeonato.

Ante la pregunta de qué es lo que espera para Racing en la temporada, señaló: "Espero lo que esperamos todos, poder lograr algo y que el equipo siga creciendo de esta manera. Es fundamental seguir manteniendo estos niveles, que el equipo lo tuvo durante muchos partidos. Para pelear un campeonato largo tenemos que seguir, saber que recién empezamos y hay que seguir creciendo".

Gustavo Costas en el estadio de Tigre. (Foto: FotoBaires)

Consultado sobre qué es lo que más le gusta de su equipo, señaló: "El compromiso de los chicos. Si vos ves mis declaraciones desde que llegué al club dije que quería un equipo así, que sea dinámico, intenso, que presione, que se pare en todos lados de la misma manera. Después de la segunda fecha lo empezaron a hacer, pero cuesta ir afinándolo. Nos tocaron esos tres partidos que no pudimos y ahora se logró. Lo están haciendo, el compromiso, la intensidad. Juegue quien juegue deja todo".

Por otro lado, Costas habló de lo que le gustaría sumar o de lo que le falta a su equipo, al ser consultado. "Siempre los entrenadores somos rompe bol*. Siempre nos va a faltar algo. Tener más la pelota a veces, pero es difícil porque por ahí el rival juega y te la tiene. Yo soy muy claro cuando hablo con ellos, mirándolos a los ojos. Yo les dije lo que quería y ellos lo hacen, lo supieron enseguida. Ojalá que sigamos creciendo como grupo y equipo. Tenemos mucho más para dar, por eso yo les exijo siempre. Hay que dar más y más y no creérsela nunca, ser humilde".

Finalmente, Costas respondió sobre qué cree que pasó para que los jugadores reviertan la situación y estén en el nivel actual. "Logramos recuperar la confianza. Contra Coquimbo sabíamos que nos iba a pasar eso, porque son muchos chicos que no han jugado en equipos grandes y no es fácil. El ambiente no era el mejor y en el segundo tiempo demostraron y ganaron. Nosotros necesitábamos ganar un partido para recuperar la confianza. Ese triunfo nos la dio, para salir y demostrar lo que queremos. Este equipo, con el compromiso que tiene, puede jugar bien, mal o regular pero genera situaciones, hace goles. Estoy contento y orgulloso porque todo lo que uno se propuso en el primer día lo están logrando".