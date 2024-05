No es Apolonio: quién es el chico de Racing que tiene el récord del más joven en debutar en Primera

El récord que había concretado hace tan solo unas semanas Mateo Apolonio, como el más joven en hacer su estreno en la Primera del fútbol argentino, quedó invalidado. El Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol (CIHF) encontró el caso de un futbolista aún más chico que el de Deportivo Riestra, quien debutó en la máxima categoría a los 14 años y un mes por Copa Argentina.

Este Centro revisó las fechas de nacimiento de cada uno de los futbolistas que estuvieron presentes al menos en un partido del fútbol argentino. Finalmente hallaron el nombre de Carlos Antonio Castriotta, quien jugó en Racing en 1975 con 13 años y 9 meses y que él mismo reconoció este suceso.

Apolonio haciendo su debut en Deportivo Riestra por Copa Argentina. (Foto: archivo)

“Tenía 13 años, me faltaban aún dos meses para cumplir los 14 y era el más chico del grupo. Yo sabía que tenía el récord pero me lo guardaba para mí, no pensé que pudiera interesarme. Pero sí, yo soy el jugador más joven en debutar en Primera División”, le confesó Castriotta al diario Clarín.

El exfutbolista tuvo su estreno en la Academia en una derrota que quedó para la historia. El 14 de agosto de 1975, Racing perdió en la penúltima fecha del Campeonato Metropolitano de Primera División por 10-0 ante Rosario Central, misma fecha en la que River se terminó consagrando como el campeón luego de cortar una sequía de 18 años.

Castriotta actualmente tiene 62 años. (Foto: archivo)

El caso de Castriotta ocurrió debido a una situación excepcional que atravesaban los profesionales en ese momento. Futbolistas Argentinos Agremiados motivaron a que hagan una huelga por tiempo indeterminado, debido a que la AFA no quería adherirse al Convenio Colectivo de Trabajo que habían hablado anteriormente.

"Estábamos entrenando en el club y quedábamos algunos jugadores de Séptima, Octava y Novena. Vino Carlos Squeo, que era el capitán, y nos explicó la situación. Racing estaba pasando un mal momento y si no se presentaba creo que tenía que pagar una multa", aseguró el ahora portador del récord del jugador más joven en debutar en la Primera División.

La síntesis del partido del debut de Castriotta. (Foto: archivo)

El propio Castriotta ya sabía de su logro, pero confesó que no quería contarlo. “Quién me iba a creer, por eso siempre me lo quedó para mi. A mis nietos les decía del récord y se reían, ahora saben que es verdad”, concluyó el exfutbolista. Justamente ese partido fue el único que tuvo en Racing, ya que quedó libre en 1983 cuando llegó a la reserva. Tuvo un paso por Los Andes y luego realizó el servicio militar, lo que lo marginó del fútbol por completo.