Peque Schwartzman rompió en llanto tras caer en la qualy de su último Roland Garros: el motivo

Diego Schwartzman se despidió finalmente de su último Roland Garros. El argentino, que ya tomó la decisión de retirarse tras el Argentina Open 2025, cayó eliminado frente al tenista local Quentin Halys en un partido que se disputó hasta el set final. Fue 4-6, 6-4 y 7-6 (10-7) para el francés que se quedó con el pase a la tercera ronda de la etapa previa al cuadro principal del Grand Slam. El Peque, por su parte, se fue entre lágrimas con la ovación que recibió de los espectadores post partido.

El tenista argentino perdió el tie-break final y cerró su participación en el segundo Grand Slam del año. El Peque había ganado en la primera ronda de la fase previa en sets corridos (6-2 y 6-3) ante el austríaco Lukas Neumayer. Luego de terminar el partido, todo el público presente se puso de pie para aplaudir su despedida del mítico certamen, en el que supo llegar hasta las semifinales en 2020.

"El último partido muestra cómo jugué toda mi carrera. Roland Garros es especial, aún enfrentando a un local me sentí como si hubiese estado en casa. Me siento bárbaro, hice lo que sé hacer, peleé mucho para ganar el partido, él mereció ganar. Felicitaciones a él y a todo el público francés. Tengo muchas batallas aquí, nunca olvidaré ninguna de ellas, incluida esta. Aun perdiendo como dijo Domi Thiem, estar en la Lenglen es emocionante. Gracias a todos. No lo olvidaré jamás", dijo el Peque en la cancha Suzanne Lenglen.

A lo largo de su carrera, Schwartzman tuvo 10 participaciones en Roland Garros, donde tuvo un balance final de 23 triunfos y 10 derrotas. Entre sus logros más destacados, se encuentran los partidos que tuvo en 2018 y 2021 contra Rafael Nadal, amo y señor del polvo de ladrillo con 14 conquistas de este campeonato.

Tras cerrar su participación en la capital francesa, Schwartzman empieza a tachar los días para su retiro que será el próximo año. El tenista argentino aseguró que su último torneo será el Buenos Aires Open 2025. Como principal motivo de su retirada del tenis profesional, el Peque explicó que ya no disfruta de su actividad: "En mi interior, un animal competitivo me impide disfrutar, jugar y viajar como solía hacerlo".