Temperley dio el batacazo en Mendoza y eliminó a River en los penales

River se despidió de la Copa Argentina perdiendo un partido increíble con Temperley en Mendoza. El equipo de Martín Demichelis tuvo todo a su favor para superar la instancia pero en la última del partido se lo empataron y terminó cayendo en los penales con un equipo duro, guapo y que da el gran batacazo en el certamen.

GAJQJWKJEJWJWKWKQKAKAKQKKAKAAANSBJWJWHRHEJWJW GANAAAAMOOOOOSSSSSS — Club A. Temperley (@TemperleyOK) May 22, 2024

River no logró sentirse cómodo durante la primera mitad y eso se vio reflejaado en el marcador. Si bien tuvo opciones para abrir el marcador, no encontró el nivel de juego fluido que suele tener ante un rival que se plantó con mucho orden, ganas y también incomodando con aproximaciones.

En el complemento Demichelis metió mano, puso a Esequiel Barco por Nacho Fernández y el volante se encargó de transformar en gol un tiro libre que le habían hecho a él. A partir de ese momento el partido se abrió y el panorama hacía suponer que en cualquier momento la historia se definía. Pero no pasó.

¡TEMPERLEY DIO EL GRAN GOLPE Y ESTÁ EN OCTAVOS!



El Gasolero se impuso 5-4 en los penales, con una gran actuación de Rago en el arco, y bajó a #River en 16avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/EXEX4aGMgu — TyC Sports (@TyCSports) May 22, 2024

Es que Temperley no sintió el golpe y siguió manteniendo su estructura. Es por eso que siempre se mantuvo en partido y sobre el final llegó a la igualdad con un gran gol de Fernando Martínez. La historia, entonces, iba a tener su desenlace en una definición dónde River falló varias veces. Y volvió a fallar.

Franco Armani no contuvo ninguno de los remates, el único que erró el Gasolero fue por encima del travesaño y Héctor David Martínez no pudo marcar su remate y agigantó la figura de Francisco Rago, el gran héroe del encuentro al contener también el pateado por Barco. Esta derrota es un duro golpe para un equipo que venía en alza y esto, generará nuevamente críticas hacia el entrenador como también hacia algunos futbolistas que no están teniendo su mejor presente.

