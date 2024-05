La honestidad brutal de Costas para defender a su Racing de las críticas: "Perdimos tres partidos y nos..."

Racing vivió otro día de alegría en el Cilindro de Avellaneda, tras su holgada victoria por 3 a 0 ante Argentinos Juniors, que se suma a la que alcanzó ante Coquimbo Unido por Copa Sudamericana, para sumar su cuarta victoria en ese estadio y traer algo de tranquilidad, tras un clima contrariado por la eliminación de Copa Argentina y el empate insólito ante Belgrano tras ir ganando 4-1.

En conferencia de prensa, Gustavo Costas salió a defender su trabajo y se mostró contento con el rendimiento. "Pienso que hicimos un gran partido. Fue un partido difícil, porque ellos no se nos metieron atrás, tenían cuatro delanteros permanentemente. Era un partido complicado pero me quedo muy conforme con el equipo hoy. Los chicos hicieron un gran partido, como lo hicieron antes también. Fuimos inteligentes, pudimos saltear la presión de ellos y nos hicimos fuertes".

Gustavo Costas en le Cilindro de Avellaneda. (Foto: FotoBaires)

Luego, fue consultado por una frase en la conferencia de prensa luego del partido por Sudamericana, cuando dijo "sabía que jugábamos contra mucha gente", como haciendo referencia a las críticas contra el equipo. En ese caso, Costas explicó cómo estaba de tenso el ambiente en el Cilindro ese partido. "Yo no tengo redes, no consumo lo que se dice. Pero sabía lo que se vivía, por los resultados que tuvimos. No había un ambiente ganador, el hincha sabe cómo estaba el ambiente, no era el mejor. Si no hacíamos un gol antes de los 15 minutos iba a ser peor. Los jugadores lo viven porque ellos sí tienen redes", explicó.

En ese sentido, luego se sinceró con una tremenda frase: "Fue lo que dije después del partido, que los chicos se sentían atados. Es difícil porque son seres humanos, hay que jugar con 30 o 40 mil personas. Capaz que nos convenía más jugar de visitantes que de local ese día, pero hicieron un gran segundo tiempo y ahora jugaron bien también".

Luego, Costas señaló: "Hemos perdido partidos que nos dolieron mucho, no sé cuantos equipos hay como Racing hoy que gana de a 3 o 4 goles. No hay muchos. Y perdiste tres o cuatro partidos en el año y nos quisieron matar a todos. Porque esto es fútbol y a veces no ganás".

Sobre el cierre de la conferencia, se enojó por una pregunta que aseguraba que ante el Bicho, sí se supo a qué jugó Racing. "Hoy nada más", respondió. Cuando el periodista empezó a explicarse, Costas interrumpió: "Te acordás con Newells. Contra Independiente, Tigre, San Lorenzo. Hay 200 partidos. Lo que pasa es que empezaron a matarnos y a decir cualquier barbaridad. Porque que digan que no sabemos a qué jugamos solo porque cambiamos según el rival. Lo que dije yo el primer día es lo que hago. A veces sale bien y a veces mal. Entonces no es que cambiamos porque no sabemos a qué jugamos".