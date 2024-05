Quiénes podrían sumarse a la Selección argentina si la lista para la Copa América se amplía de 23 a 26

La Selección argentina se prepara para la Copa América de Estados Unidos y el próximo viernes Lionel Scaloni podría recibir una gran noticia con respecto a la competición que comenzará el 20 de junio. Es que Conmebol, en conjunto con las federaciones que la integran, pretenden ampliar estas listas pero las selecciones de CONCACAF prefieren que se mantenga el número.

Si finalmente se avanza con esta propuesta, el cuerpo técnico de la Albiceleste podría incorporar al menos un jugador para cada posición en el campo, excepto en el arco. Esto podría brindar oportunidades a varios jugadores que inicialmente podrían quedar fuera de la competencia.

Scaloni prepara la lista para la Copa América.

En la línea defensiva, hay siete jugadores ya confirmados, aquellos que participaron en la Copa del Mundo, lo que deja en duda la presencia de Marcos Acuña, quien compite con Alejandro Garnacho. Si se abren espacios, ambos serían considerados, aunque la lesión sufrida por el Huevo durante el fin de semana podría dejarlo afuera definitivamente.

Por otro lado, el tercer puesto en el equipo estaría disputado por Guido Rodríguez, quien corre de atrás con respecto a Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, este último ausente en el Mundial debido a una lesión.

Aunque no hay certezas sobre la lista final, es probable que no difiera mucho de los jugadores que han estado en el proceso hasta ahora. Sin embargo, hay varios jóvenes que participarán en los Juegos Olímpicos y que parecen no ser una opción, como Thiago Almada, Valentín Barco, Facundo Buonanotte y Ezequiel Fernández.

Fixture de Argentina en la Copa América 2024