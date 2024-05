La explicación de Costas por el absurdo empate de Racing en Córdoba: "Jamás..."

Racing lo ganaba 4-1 hasta los 77 minutos del partido. En una ráfaga, Belgrano se despertó y convirtió tres goles en apenas ocho minutos. De esta manera, lo que será sin dudas uno de los grandes partidos de la temporada, el mano a mano entre el Pirata y la Academia culminó igualado 4-4.

Tras el partido, Gustavo Costas enfrentó los micrófonos y analizó lo sucedido en el Gigante de Alberdi, donde su equipo estiró su mal momento luego de lo que significó la eliminación de la Copa Argentina (ante Talleres de Remedios de Escalada) y la posterior caída ante Bragantino por la Copa Sudamericana.

Para comenzar, el DT de Racing respondió: "Jamás sobramos el partido. Empezamos perdiendo, nos recuperamos y tuvimos muy buenos momentos de juego, pero el partido dura 95 minutos. No lo supimos mantener, pese a que jugamos muy bien, sobre todo en el segundo tiempo, porque el primero había sido parejo aunque terminamos 3-1. Fue todo nuestro hasta el 4-2. En ese momento nos vinimos abajo y no lo pudimos aguantar cuando ellos se vinieron. Hay que estar atentos siempre, no relajarnos nunca".

"Hicimos cambios porque tenemos muchos jugadores tocados físicamente. Además les dimos minutos a muchos chicos que no vienen con continuidad de juego. Hay que seguir trabajando en esos aspectos que nos cuestan puntos. No creo que lo que pasó haya sido por los cambios porque el equipo, con tanta rotación, jugó muy bien hasta los 15 minutos finales, que fueron para el olvido", añadió Gustavo Costas.

"Parece que nosotros mismos nos damos los cachetazos. Hay que insistir en lo que se hizo bien y trabajar en corregir los errores que tuvimos para que no vuelvan a pasar", sentenció el director técnico del elenco de Avellaneda.