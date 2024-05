Atención, Martínez: el Betis quiere reemplazar a Pezzella con un defensor de Boca

Son cada vez más los jugadores argentinos que observan desde Europa para formar parte de las grandes ligas. En este caso, es el Betis de Manuel Pellegrini, quien justamente fue entrenador de River Plate y San Lorenzo en el fútbol argentino, el que planea llevarse a uno de los mejores jugadores que integra el plantel de Boca Juniors. La idea del técnico chileno es pensar en un reemplazante para Germán Pezzella, quien podría regresar al Millonario en el próximo mercado de pases.

Según informó el portal español Estadio Deportivo, es Nicolás Valentini el futbolista que busca el Betis. El defensor continúa alejado de la actividad del plantel profesional de Boca que comanda tácticamente Diego Martínez. Sigue en conflicto con la directiva xeneize luego de que no arreglara su extensión de contrato. Desde el club boquense aceptaron la contraoferta que había enviado el jugador, pero el propio futbolista tomó la decisión de no firmar su nuevo vínculo y desde entonces no suma minutos.

Valentini vistiendo la camiseta de Boca durante la última Copa Libertadores. (Foto: archivo)

"La institución decidió que no juegue hasta que resuelva su situación personal con el club", fue lo último que dijo el entrenador de Boca luego de la derrota en Fortaleza por 4-2 con respecto al defensor central. Desde la dirigencia a cargo de Juán Román Riquelme esperan un guiño de Valentini para cambiar la dinámica actual, pero no hay signos de una posible mejoría hasta el momento. Por eso, el Betis quiere aprovechar su conflicto para hacer un buen negocio.

El mismo portal aseguró que el equipo español se ha puesto en contacto directamente con el entorno del jugador para conocer su actualidad y saber qué es lo que hará finalmente con Boca. Además, confirmó que desde el círculo más cercano de Valentini no desmintieron el contacto del Betis con el jugador. Por eso, estudiarán todas las ofertas que tengan sobre la mesa si el 1 de julio no soluciona su vínculo con el Xeneize.

Hasta el momento, Valentini se entrena con el grupo, pero sigue perdiendo roce de competición oficial. Este es un factor primordial a la hora de tomar decisiones entre diferentes opciones que tienen los clubes. Si bien tiene tiempo para acordar un arreglo con la institución boquense, el nacido en Junín ya no tendrá la misma valoración por parte de los hinchas xeneizes y quedará en él cómo seguirá su vínculo con Boca.