La sincera declaración de Russo al hablar de su estado de salud: "El deseo es vivir..."

Este miércoles, desde las 19, Rosario Central visitará a Atlético Mineiro por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Libertadores. Un día antes, la delegación del Canalla emprendió su viaje rumbo a Brasil. Para Miguel Ángel Russo, DT del elenco rosarino, fue un día más que especial.

El 9 de abril el ex DT de Boca estuvo de festejo al celebrar sus 68 años. Ni bien el avión aterrizó en Belo Horizonte, el cumpleañero habló en exclusiva con Cadena 3 de Rosario y protagonizó un particular momento. Además de hablar del deporte que lo apasiona, se refirió a su estado de salud.

Russo fue operado, por cáncer, en dos oportunidades: la primera en 2017 y la segunda en 2018. Mientras transitaba su recuperación, nunca dejó de dirigir. Sobre su actual estado, contó: "El deseo es vivir todos los días que Dios te da en la vida, y vivir plenamente. Mi enfermedad requiere siempre atención, no la puedo descuidar. Mi médico es el que más contento está. Mientras él esté contento conmigo".

Posteriormente, los periodistas rosarinos le dijeron que lo encuentran mucho mejor que algunas semanas atrás, cuando viajó a Paraguay para el sorteo de la Copa Libertadores: "Ni cuenta me doy. Uno tiene un millón de cosas en la cabeza y está preocupado por distintas situaciones o cosas por definir. Pero en definitiva yo no... A ver, puede ser algo emocional, pero no es salud. El médico está contento, no hay problemas. Yo necesito controles como toda la gente que tiene mi edad".

Para finalizar Russo, que pidió un triunfo como regalo de cumpleaños, sentenció: "En esto, más allá de estar permanentemente informado, es necesario estar observado para prevenir cualquier cosa. Estoy contento, tranquilo y sigamos con todo lo que tengamos que seguir".