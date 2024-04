La nueva polémica frase del DT de Monterrey sobre Messi antes de la vuelta: "Cuando inicie el partido, el mejor del mundo es..."

El Inter Miami del astro argentino Lionel Messi tendrá por delante el partido más importante de lo que va del semestre, frente a Monterrey de México en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2024. Allí, intentarán revertir la derrota por 2 a 1 en la ida como local, un partido que tuvo muchos condimentos y alta temperatura.

En primer lugar, las declaraciones del entrenador de Monterrey, Fernando Ortíz, antes del encuentro en la ida, abriendo el paraguas ante un posible fallo adverso del arbitraje. Luego, lo sucedido después con un Messi que no pudo jugar pero se metió en la zona de vestuarios para increpar al cuerpo técnico visitante. El audio viralizado post partido en el que Nicolás Sánchez (ayudante de Ortíz) relata todo, terminó por maximizar la alta temperatura.

Ahora, en la previa a la vuelta, Ortíz volvió a hablar y a referirse a Messi, sobre quien mostró admiración pero a quien aseguró que quiere vencer a toda costa. "Jugar este tipo de partidos con el mejor del mundo es una satisfacción muy grande, ellos tienen que saberlo. Pero una vez que inicie el partido, el mejor jugador del mundo pasa a ser un jugador más. Se los dije la primera semana que supimos que enfrentábamos al Inter Miami: tienen que entender que si bien hay que disfrutar, nosotros queremos ganar. Lo demostramos en el primer partido y la intención ahora es la misma. El respeto ante todo pero queremos ganar", señaló.

Luego, habló de los episodios en los vestuarios en Miami y del audio viralizado: "Como jugador he pasado millones de cosas dentro de un vestuario, cuando se genera no solo lo que ocurrió sino también broncas en el campo de juego. Soy de la idea de que lo que sucede queda ahí, es algo de la vieja camada. Pero también entiendo que estamos en una generación nueva y hay que amoldarse a eso. Cuidar el fútbol es muy importante".

Luego, Ortíz habló sobre cómo es conveniente detener a Messi. "Ha enfrentado a los mejores técnicos del mundo y ninguno ha encontrado la solución con respecto a marcarlo. Lo dije y lo sostengo: es indescifrable lo que hace con la pelota. Cuando creés que la pelota no entra, entra; cuando creés que no va a regatear, regatea. Disfrutarlo, pero queremos ganar. Por eso digo que el respeto ante todo pero dentro del campo nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego, estar concentrados los 95 minutos y cerrarlo en casa", advirtió.

Finalmente, contó como va a ser el planteo de su equipo ante Inter Miami: "Monterrey no va a cambiar en nada. Va salir a ganar desde el primer minuto y no va a pensar en la ventaja deportiva. No soy de la idea de cuidar el resultado, al contrario, vamos a ir a proponer desde el lugar en que nos toque jugar y ellos lo tienen claro. Monterrey va a ir a buscar el resultado".