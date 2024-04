La insólita frase de Sebastián Domínguez tras perder en su debut como DT de Tigre: "El día que los jugadores no me crean..."

El exdefensor Sebastián Domínguez tuvo su debut como entrenador del fútbol argentino en la derrota por 3 a 1 de su Tigre ante Platense, en el marco de la decimotercera fecha de la Copa de la Liga. De esta manera, su equipo sigue hundido en el fondo de la tabla tanto de la zona B de la Copa de la Liga como de la anual, que determina uno de los descensos a la Primera Nacional del año siguiente.

En este contexto, el entrenador brindó su primera conferencia de prensa post partido, en la que analizó el trámite del partido y justificó el rendimiento de sus dirigidos. "Estoy triste porque siento que los chicos se comprometieron con lo que pedimos. Creo que lo hicimos bien, fuimos protagonistas absolutos todo el partido. El resultado nos pone en otro lugar. Lo único que les dije, y lo sostengo, es que tal vez sea más difícil salir de este momento de lo que pensamos, pero creo que es la forma", señaló Domínguez.

"Me da la sensación que, sacando los fallos del VAR, en ningún momento fuimos superados en el juego como para terminar 3-1 abajo. No tengo dudas, el resultado no habla por lo que fue el desarrollo", agregó el DT de Tigre.

En ese sentido, dejó una pista de cara a la recuperación futbolística que necesita el equipo para salir de esta situación: "Después de lo que vi hoy sigo convencido de que si ellos se animan y pueden jugar, vamos a tener muchas más oportunidades diferentes a la de hoy. La imagen no es mala, veo que hay una idea, que los chicos están más decepcionados porque sienten que esta vez estuvieron cerca de otra cosa".

Finalmente, dejó una llamativa frase con la que condicionó su continuidad, a pesar de haber disputado un solo encuentro. "Los jugadores me creen y es lo que me mantiene como entrenador. No son los resultados. El día que vea que los jugadores no me crean, renuncio automáticamente", expresó Domínguez. La realidad es que los resultados mandan y si Tigre no logra revertirlos tendrá una posición aún más apremiante.