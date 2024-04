Un ex River y ayudante de campo de Rayados reveló que Messi lo quiso pelear: “Estaba endemoniado, me puso el puño al…”

Después de que salieran a la luz que hubo incidentes luego del partido que Inter Miami disputó con Rayados de Monterrey, Fox Sports México emitió un audio de Nicolás Sánchez, uno de los integrantes del equipo de Nuevo León. El ex defensor River Plate contó detalles de lo sucedido en la zona mixta con el equipo de las Garzas y afirmó que Lionel Messi le quiso pegar.

“Sí, me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar porque me tuvo a 1 centímetro. Estaba endemoniado, me puso el puño al lado de la cara. Yo creo que él estaba buscando más mi reacción que pegarme", arranca contando Sánchez y sabiendo que el audio de alguna manera se iba a filtrar para tirar más leña al fuego.

Luego, en la misma línea, cuenta: "Cuando termina el partido lo veo a tres metros mío. Me acerco para pedirle una foto y el seguridad, de buena onda, me para. Estaba re caliente y justo vinieron los árbitros. Messi los encara y les dice de todo, pero de todo eh. Atrás de él estaba el ‘Tata’ Martino. Desubicadísimos los dos. Si nosotros hacemos eso nos echan a la mierda".

"El ‘Tata’ estaba encendido. Yo me di cuenta que él quería tirar algo para que todo se encienda más ahí en el ambiente que estaba pesado. Yo miro a la gente de la CONCACAF que estaba ahí y les digo: ‘Si nosotros llegamos a hacer eso nos echan a todos’. ¿Para qué? El ‘Tata’ Martino, que estaba entrando al vestuario, se dio vuelta y me empezó a decir de todo. Messi apareció y me quería comer crudo. Yo miraba para otro lado y no le contesté nunca, eso era peor", agregó.

Para cerrar, arremetió contra Martino con una fuerte frase: "¿El ‘Tata’ Martino? Un pobre pelotudo. ‘¿Tanto vas a llorar?’, me decía. Un pelotudo. Seguramente borraron todos los videos porque son gravísimos y los dejan muy mal parados a ellos. Lo que hicieron es parte del show. Quieren ensuciar y embarrar la cancha. No hubo piñas ni pelea, fue pura discusión y apriete. Ellos estaban buscando que nos mandemos alguna macana y por eso no va a salir ningún video ni nada".

Habló Nico Sánchez sobre el audio que se filtró del incidente con Lionel Messi uD83DuDC47pic.twitter.com/Ch1zrbogBK — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) April 6, 2024

Ante semejante revuelo que se originó producto de la virtualización de este audio, el argentino Nicolás Sánchez optó por grabar un video para pedirle disculpas a Gerardo Martino. No obstante, mantuvo su versión de los hechos sobre lo acontecido en los vestuarios del Chase Stadium de Fort Lauderdale.