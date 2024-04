La desafiante frase de Tevez tras el rumor de una posible salida si no le ganaba a Banfield: “Si están operando…”

La victoria conseguida anoche ante Banfield le dio mucho aire a Independiente pero, en particular a Carlos Tevez, quien estuvo en el ojo de la tormenta luego de lo sucedido con Atlético Tucumán en la anterior fecha. Ante esto, y con su característica sinceridad, el entrenador fue muy claro cuando fue consultado sobre los rumores de una salida si no ganaba en el Sur.

"No me vuelvo loco con lo que se dice o lo que no se dice. Yo estoy conforme con mi trabajo. Si están operando a espaldas mías no pasa absolutamente nada, entiendo el fútbol, pero estoy convencido de lo que estoy haciendo y eso me deja tranquilo. Estoy donde quiero estar, soy feliz. A veces se dan buenos resultados, a veces malos, pero el trabajo está", expresó sin vueltas.

Luego, en la misma línea, explicó: "Hace 20 años que Independiente no sale campeón, no es fácil. Le digo al hincha que crea que vamos a luchar hasta el final. Hay que ver cómo queremos revertir esta situación. No es ir a poner huevos o ir locos para adelante sin tener una idea de juego. Es importante empezar de vuelta, de raíz. Lo hicimos en la semana y los chicos lo entendieron".

Sobre el partido, además, explicó: "No pudimos liquidarlo pero la verdad es que se ganó un partido muy difícil. Hace muchos años que no se triunfaba en esta cancha. Vamos a pelear hasta el final, que es lo más importante. Lo clave era la actitud para pedir la pelota, para ir a buscar el partido y ganarlo. Cuando estás tambaleando tenés que ser simple y concreto. Confío en todos los jugadores, todos trabajan para jugar. Estos son los once que yo vi mejor, lo hicieron muy bien y por eso me voy contento".

En la última fecha se jugarán el paso a los cuartos de final de la Copa de la Liga contra otro aspirante al título, Talleres, a quien elogió: "Vamos a jugar contra uno de los equipos más importantes de la Argentina y vamos a trabajar para eso. No me fijo en los demás porque ya no depende de nosotros. Me voy a fijar en Talleres para ver cómo le podemos hacer daño".