¿Le metió presión a Bareiro? La tajante frase de Ortigoza sobre el interés de Boca: “Hace 10 días se hizo un tatuaje de…”

En las últimas horas el nombre de Adam Bareiro se posó en el centro de la escena. El delantero paraguayo, que tiene contrato con San Lorenzo hasta finales de la temporada 2025, está en el radar de Boca, equipo que este martes por la noche buscará llegar a la final de la Copa de la Liga Profesional.

En este contexto, quien alzó la voz y aclaró la situación fue Néstor Ortigoza. El mánager del Ciclón dijo presente ante las cámaras de Dale al Medio, programa de TyC Sports y habló de todo. "Llegó ese rumor, pero son todos rumores. Primero viene el rumor y después el llamado. Se manejan así acá. Al club no llegó nada concreto", comenzó.

Al ser consultado sobre el valor de Bareiro, el campeón de la Copa Libertadores 2014 con San Lorenzo contó: "En su momento pedíamos siete millones de dólares, hoy deberíamos sentarnos y hablar. Es nuestro capitán, referente y goleador. Lo tenemos que cuidar. Lo cuidamos y le cumplimos. Se le debía, él estaba incómodo y nos hicimos cargo de esa deuda".

Ante la posibilidad de reforzar a un rival directo como lo es Boca, Ortigoza explico: "Lo ideal sería venderlo al exterior. Después uno no puede decir que 'no' porque van pasando cosas. El fútbol es muy dinámico. Hoy uno dice que 'no' y mañana pasa otra cosa. Hay que ser prudentes, estar tranquilos, ver las ofertas que nos llegan y tomar la mejor decisión".

"Tenía una cláusula de salida, pero la bajamos después de que quería irse el torneo pasado, cuando le cancelamos la deuda Le hicimos una cláusula baja de salida. El semestre pasado era de siete millones, ahora es de 3,5 millones", añadió el actual mánager del Ciclón.

El tatuaje de Bareiro en honor a San Lorenzo.

Para finalizar, entre risas. intentó ponerle paños fríos a los rumores y le metió presión a Bareiro, recordando el reciente tatuaje que se realizó: "Ya lo están haciendo de Boca, mirá que hace diez días se hizo un tatuaje de San Lorenzo. No va a ser fácil, está muy identificado con el club".