La insólita declaración de Caruso Lombardi tras perder 5-3 con Miramar Misiones ante Danubio: “Lo que practicamos bien fue…”

Ricardo Caruso Lombardi dirigió su tercer partido en el fútbol de Uruguay y el resultado estuvo lejos de ser el esperado. En el marco de la 10° fecha del torneo de Primera, Miramar Misiones perdió 5-3 en condición de local ante Danubio. Tras el partido, el DT habló y dejó picantes títulos.

"Nunca vi una cosa así. Nunca me pasó. Me hicieron cinco goles en cinco tiros. Tres tiros mordidos. Mordieron los tiros, los pases. Vino un perro hoy. Lo que practicamos bien fue el saque del medio, cinco veces”, comenzó el director técnico, fiel a su estilo ante los micrófonos.

Posteriormente, Caruso Lombardi añadió: “No me pasó nunca. No hubo una jugada de gol de Danubio, nada. Las cinco que llegaron fueron gol. Son cosas raras, pero hay que prestarle atención a eso. Son esos momentos en que no sabés qué hacer, porque hacés todo lo posible para ganarlo y metés los goles que tenés que meter, pero si te llegan y te convierten es muy difícil”.

“Hoy fue una fatalidad. No fue la mañana adecuada, nunca jugué a las 10 de la mañana, capaz que es eso. Nos hizo mal el desayuno. Papelito Fernández (hizo un hat-trick), un hijo de p... En Banfield no hizo ningún gol, hoy me saludó y me embocó tres. Se encontró con tres pelotas y las metió. Entró bien, tuvo su día y le salieron todas”, sumó el DT, quien acumula un triunfo y dos derrotas desde su llegada a Miramar Misiones.

Para finalizar, Caruso Lombardi sentenció: “Yo dije que todos los partidos en Uruguay son muy cerrados, que todo es 1-1 y 1-0, para qué hablé. Mamita querida, justo la quintina me la comí yo. Qué le voy a hacer, me lo quiero tomar con gracia porque la bronca interna no la voy a demostrar, la tengo adentro".