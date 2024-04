Juan Martín del Potro, a corazón abierto: ¿partido despedida y debut como entrenador?

Se juega el Masters 1000 de Madrid y la Caja Mágica cuenta con un invitado de lujo. Juan Martín del Potro, el tenista tandilense que supo ser campeón del US Open 2009 y de la Copa Davis 2016 y dos veces medallista olímpico (bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016) camina por los pasillos de un torneo que jugó once veces y lo disfruta desde un nuevo lugar. En el canal del torneo en Twitch dio una entrevista en la que se refirió a varios temas: habló de los que juegan parecido a él, del momento de Rafael Nadal y hasta abrió una puerta de cara al futuro… ¿Se viene un partido de despedida?

En primer lugar, Delpo habló de cómo se siente volver a Madrid, al interior de un torneo en el que supo llegar a semifinales, en 2012. Aquella edición fue muy especial: los fanáticos recordarán la revolucionaria idea del ex tenista y empresario rumano Ion Tiriac de pintar el polvo de ladrillo de color azul y la polémica que rodeó al torneo. El argentino perdió ante Thomás Berdych por 7-6 y 7-6, en su mejor actuación en la Caja Mágica, en una temporada que tendría campeón a Roger Federer. Doce años después, y lleno de grandes recuerdos, sostuvo: “Estoy muy contento. Es un placer volver a este torneo, ver a viejos conocidos, regresar a un certamen, desde otra situación, claro, pero feliz. Tengo grandes recuerdos de este torneo. Desde que se jugaba en la Casa de Campo y muchos años aquí en la Caja Mágica. Siempre ha sido un torneo que para los argentinos era un gran placer, era una semana en la que se venía a jugar, pero también a comer cosas muy ricas y estar con viejos conocidos y con futbolistas que han pasado por Madrid, aquí se cruzaba mucho el tenis y el fútbol y se creaban muchas relaciones entre futbolistas y tenistas”.

En el Masters 1000 de Madrid, en 2012, el año del "polvo azul" (Foto: La Legión)

Francisco Cerúndolo es el único argentino que sigue en carrera en el presente torneo madrileño. Venció a Alexander Zverev (5º) en sets corridos, en uno de los mejores triunfos de su carrera, y ya está en los cuartos de final. Justamente, se convirtió en el primer argentino en llegar a dicha instancia desde que lo hiciera Delpo en 2012. Sobre el nivel de sus compatriotas, el entrevistado pidió que “no se los compare”. Pero se atrevió a decir cuál tiene un juego más similar al suyo: “En Argentina, gracias a Dios, hay muchos jugadores buenos, pero no hay que compararlos todo el tiempo, porque se desvaloriza lo que están haciendo, que para mí es algo súper valioso. En España, a Carlitos (Alcaraz) lo comparan todo el tiempo con Rafa, y tienen un gran representante en los grandes torneos, y por ahí no pasa lo mismo que en Argentina. Cerúndolo, Etcheverry, Seba Báez son una camada que por muchos años estarán ahí peleando. ¿Alguno parecido a mí? Por ahí, Etcheverry o Cerúndolo, porque juegan bastante fuerte. Fran tiene una buena derecha”.

El presente es un torneo sumamente especial para Rafael Nadal. A los 38 años y tras prolongados periodos de inactividad a causa de lesiones, el español, cinco veces campeón en Madrid, busca volver a disfrutar del deporte que ama. Ganó 3 partidos seguidos después de un año y medio y esta tarde jugará ante Jiri Lecheka por un lugar en los cuartos de final. Del Potro habló sobre la resiliencia del manacorí y dejó clara toda su admiración: “Y ahora, Rafa se está dando ese gran gusto de retirarse a su manera y bajo sus condiciones. Y es algo que yo lamentablemente no pude hacer por mi salud. Lo de Rafa es impresionante. La pasión por lo que hace, los mensajes que puede entregarle a cualquiera, son de una persona que solo logra Rafa. Verlo jugar, más allá de que gane o no, ver esa pasión por competir y esa energía que tiene, es algo único y no sé si en los próximos años habrá algo similar”, dijo.

En Río 2016, del Potro eliminó a Nadal y Djokovic. (Foto: El Gráfico)

Delpo venció en 6 ocasiones a Nadal (perdió 11) y algunas de ellas fueron batallas muy especiales. Lo venció en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Río 2016, lo que le aseguró una nueva medalla para su país, y en las semifinales del US Open 2009, en una de los mejores rendimientos del argentino en toda su carrera (fue un lapidario triple 6-2). Y recordó algunas de ellas, además de una inolvidable derrota en el All England: “El partido de Río fue emocionalmente muy fuerte y espectacular, como argentino jugando en Brasil y contra Rafa, me pasó algo similar contra Djokovic en el mismo torneo. Otro partido que recuerdo fue la semifinal del US Open 2009, pero hay uno que perdí contra Nadal, que fue en Wimbledon 2018. Ese partido lo perdí, pero al terminar nos dimos un abrazo. Fue súper emotivo y cuando ves imágenes de ese partido y de ese momento, me da igual haber perdido, porque ese momento ya es ganar. Ves que da lo mismo el resultado, por ese abrazo, la emoción, los fans, todo. Fue un día inolvidable y esos fueron los grandes recuerdos que tengo con Rafa”.

Un partido más... ¿antes de ser entrenador?

Alejado del tenis hace algunos años, el tandilense aseguró sentirse “cómodo cerca de los jóvenes”. Transmitiendo, enseñando, “contando experiencias”. Entre esos jóvenes, no sorprendió al destacar a los que, a su entender, más sobresalen: “Me encanta ver a Alcaraz, porque lo pude conocer, también a Juan Carlos (Ferrero, entrenador del murciano). Me encanta porque tiene una frescura y una naturalidad para andar por la cancha, que parece un tipo de 30 años que lleva 10 en el circuito y es súper joven. Le va a hacer muy bien al tenis, ese cara a cara contra Sinner. Se va a armar una rivalidad que constantemente el tenis tuvo. Primero fue Agassi-Sampras, luego Roger-Rafa, después Novak. Y ahora serán ellos dos”. El ex Nº3 del ranking ATP dejó entreabiertas dos puertas. La primera, a largo plazo: “No tengo claro lo de ser entrenador. Me estoy encontrando en esa posición (alejado, descansando) más que en un mundo de luces y flashes”. Pero no pareció tan convencido: “Tal vez en los próximos años cambio, capaz que en otro momento lo pensaré”.

La segunda, a corto o mediano plazo. Juan Martín del Potro jugó su último partido como profesional en febrero de 2022, en el que fue derrotado por Federico Delbonis por 6-3 y 6-1, aunque desde hacía casi cuatro años ya sufría por su rodilla derecha y carecía de regularidad (en Shanghái 2018 comenzó su martirio). Lo que muchos fanáticos argentinos desean es que aquel no haya sido sino el último… hasta ahora. Al respecto, Delpo los ilusionó: “Me gustaría hacer un partido de despedida, hay algunos rumores, pero lo quiero hacer en buenas condiciones, porque mi último partido en Buenos Aires me costó muchísimo. Por eso dije que podía ser el último de mi carrera. Emocionalmente fue muy duro, porque me costaba mucho moverme. Recibo mucho cariño, aunque no esté dentro de la cancha y con eso es suficiente”.