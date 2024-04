¿Preocupa en Racing? Víctor Blanco reveló de cuánto es la cláusula de salida de Maravilla Martínez

Aunque el mercado de pases aún no ha comenzado, la Comisión Directiva de Racing tomó decisiones contundentes con respecto a dos de sus delanteros. Muy conformes en el club con el rendimiento de estos protagonistas, Víctor Blanco ha confirmado la postura de la institución en relación con Maravilla Martínez y Maximiliano Salas de cara al futuro.

En primer lugar, el presidente de la Academia reveló que la cláusula de rescisión del goleador es de "8.000.000 de euros", pero enfatizó: "No nos interesa establecer conversaciones con otros clubes por él". El titular del club, con esta frase, expresó una clara intención de priorizar lo deportivo con respecto a un futbolista clave para el equipo de Gustavo Costas.

Víctor Blanco pretende retener a sus grandes figuras.

Con 16 goles en 18 partidos, el atacante de 32 años se destaca como una de las principales figuras del fútbol argentino, y tanto el técnico como las autoridades del club no contemplan la posibilidad de perderlo. Racing adquirió sus derechos en el verano por 2.000.000 de dólares y le extendió el contrato hasta finales de 2026.

Por otro lado, Blanco también hizo un anuncio significativo con respecto a Salas. "Tenemos una opción de compra y la vamos a ejercer", anunció. El valor de esta opción es de 1.500.000 dólares por el total de la ficha, que pertenece a Palestino de Chile. Salas llegó a Racing en calidad de préstamo hasta diciembre, con un cargo de 200.000 dólares, y extenderá su contrato hasta 2026.

"Estoy muy contento. Y cómo me saludó la gente cuando salí... Es por todo lo que dejo adentro de la cancha. No me guardo nada desde un principio. Eso creo que me está respaldando", dijo Salas luego de la victoria frente a Bragantino. En el último partido, en el triunfo sobre Coquimbo en Chile, Maravilla le solicitó a Maxi patear el penal, su compañero se lo cedió y selló el 2-1 definitivo