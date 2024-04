Rodrigo Isgró modo Huarpe: un año para recordar

En algún lugar de su garabateado mapamundi, a Rodrigo Isgró la sonrisa se le sobresalió de los dientes. A la distancia, como vive hace desde hace un largo tiempo, el mendocino se enteró que fue condecorado con la Cruz al Mérito Deportivo de los Premios Huarpe 2023. Su papá, chaleco mediante, fue el que ofició de recibidor para trasladar la alegría de un pibe que perforó el techo y tiene su límite en el cielo.

Sin dudas que el que pasó fue un año para recordar, una temporada que el chico nacido en Mendoza RC no olvidará jamás. Por si alguno no lo sabe: fue elegido el mejor jugador del mundo en la modalidad seven. Sí, lo que Messi lo fue al fútbol, idéntico, pero con guinda. No sé, realmente, cuántos mendocinos lo lograron de manera individual (los siete boxeadores campeones ecuménicos y no sé si tantos más).

Isgró ya tiene un Mundial de XV en su CV.

Por si sentarse en la cúspide del planeta no fuese suficiente, Isgró también jugó una Copa del Mundo, así, como quién no quiere la cosa. Pero lo hizo para colmo en otro deporte, pasando del seven al XV, de un día para otro, como si fuese algo de todos los días. Dijo presente en Francia 2023 con Los Pumas e impregnó su nombre entre los pocos atletas locales que escucharon el himno en un torneo de esta magnitud.

Por estas dos atribuciones, la Cruz al Mérito Deportivo ya descansa en la repisa de su pieza junto a otros varios títulos que le hacen lugar. Un acierto en la elección tan merecido como acertado. Felicitaciones, crack.