Las bombas de Moretti contra el Gallego Insua: “A los jugadores no les llegaba el…”

Luego de que Ruben Darío Insua rompa el silencio y cuente detalles de su salida de San Lorenzo, el presidente del club le respondió sin filtro. Entre otras cosas, el DT expresó que el directivo le dijo que "tenía 15 millones de dólares para el mercado de pases y después no sé qué pasó”, que solo dos de los refuerzos fueron pedidos por él y lo apuntó por su falta de palabra.

Todo esto llegó a oídos de Marcelo Moretti, que recogió el guante y lo trató de mentiroso en diálogo con ESPN F12: "Insúa dijo muchas mentiras. Me pareció raro que diga que no pidió a los jugadores. Todos los refuerzos fueron con su consentimiento. Le mantuvimos la base del equipo".

"Jamás le dije que había 15 millones de dólares para jugadores. Nunca lo dije públicamente y no hay archivos periodísticos donde lo haya dicho. Fui la persona que más resistió para que se quede, pero a los jugadores no les llegaba el mensaje. Sería muy idiota no cambiar por los resultados. Ganó 4 partidos de 18, no ganó ningún partido de visitante y perdió los clásicos", agregó.

Además expresó que no cree que "Insua le haga juicio al club si tiene tanto sanlorencismo como dice" y cerró con otro palazo: "Es sospechosa su participación en el 'prime time. Parece que estaba más contento con Lammens. Él con Lammens no se quejaba, que Insua le diga a su amigo Lammens que ponga los 30 millones que se llevó del club. Habló después de una derrota desafortunada (en la última jugada ante Liverpool de Uruguay por la Copa Libertadores), que lamentamos mucho".