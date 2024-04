La fulminante respuesta de Insua a Moretti: “Que el presidente de San Lorenzo diga que miento es…”

Luego de la polémica salida de Rubén Darío Insua de San Lorenzo, el ex entrenador del Ciclón rompió el silencio, le pegó al actual presidente del club y expresó sus sentimientos tras su despido de la institución de Boedo.

El Gallego habló y reveló su sensación luego de los dichos de Marcelo Moretti, que lo acusó de haber mentido: "La verdad que no me parece sustancial que yo opine de ese tema. Lo único que podría decir es que el actual presidente diga que yo miento lo tomo como un elogio".

Insua rompió el silencio tras su salida de San Lorenzo.

"No le quiero dar mas trascendencia de lo que para mí vale. La realidad y el tiempo siempre delata a quien dice la verdad y a quien no la dice. Nada más que eso", agregó Insua en diálogo con TyC Sports.

"Yo no lo conocía al actual presidente. Nunca había hablado con él hasta unas fechas antes de que termine el torneo anterior. Vino a mi casa a hablar conmigo, me ofreció la continuidad y no puedo opinar de él. En el año y medio que llevamos trabajando cada vez que el equipo ganaba un partido importante o cuando clasificamos a la Sudamericana me mandó un mensaje felicitándome. Cuando ganamos clásicos, cuando clasificamos a la Libertadores también", explicó.

Luego, defendió su gestión en el Ciclón: "San Lorenzo está jugando la Copa Libertadores. Si vos querés grandes resultados tenés que escuchar al cuerpo técnico, mantener la base de los jugadores. Lo básico, lo que hacen los dirigentes serios de equipos importantes. El fútbol tiene dósis de lógica y no es una ciencia exacta como la matemática. Pero los clubes que tienen éxito tienen un hilo conductor. Respetar a los profesionales que trabajan en el club".

Moretti, el presidente de la institución de Boedo salió a pegarle con los tapones de punta al Gallego en ESPN: "Nunca le dije a Insua que había 15 millones. Dijo muchas mentiras".

Además, había expresado: "Todos los refuerzos fueron con el consentimiento de él. Le triplicamos el sueldo, le mantuvimos refuerzos. A los jugadores no les llegaba el mensaje. No veía un futuro deportivo con Insua".