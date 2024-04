Sonríen Los Pumas: una de sus figuras volvió tras seis meses de lesión

Pablo Matera tiene 98 partidos con la camiseta de Los Pumas, fue capitán del equipo hasta 2020 y uno de sus mejores jugadores a lo largo de la última década. Resulta lógico pensar, entonces, que se trata de una excelente noticia para el seleccionado que ahora conduce Felipe Contepomi. El surgido en Alumni tenía la posibilidad de alcanzar los 100 caps para Argentina en el último Mundial de Francia 2023 (solo Nicolás Sánchez, con 105, y Agustín Creevy, con 108, han conseguido ese hito), pero una lesión durante el partido frente a Japón lo alejó del rugby por más de seis meses. Este fin de semana, Matera volvió a jugar como titular y se apunta para ser parte de Los Pumas en este 2024, en un puesto con muchos talentos jóvenes.

Matera hizo su debut en la League One de Japón. (Foto: @pablomatera)

El tercera línea se mudó a Japón dos temporadas atrás para sumarse al Honda Heat de Japón. Logró el ascenso a la máxima categoría del rugby del país asiático, pero, como el torneo se disputa en la primera etapa del año, todavía no había podido debutar allí. El último domingo 21 de abril, Matera fue el octavo titular de su equipo en la que fue derrota por 8-7 frente a Toshiba Brave Lupus por la 14º fecha de la League One. En un duelo parejo y poco preciso, en parte por la lluvia que condicionó el partido, Matera se lució con dos pescas, 7 tackles y 5 ataques. El jugador de 30 años jugó solo el primer tiempo, para no forzar los tiempos de su recuperación. Tras la derrota, declaró: “Estoy un poco triste por el resultado, queríamos ganar este partido y pusimos mucho esfuerzo para llevarnos los cuatro puntos. También estoy contento por estar de vuelta en la cancha con mis compañeros para jugar mi primer partido en la temporada. Estoy seguro que las próximas semanas van a ser emocionantes para nosotros. Tenemos grandes desafíos y estamos siendo mejores semana a semana”.

De todos modos, no es el presente que desearía el equipo de Honda Heat. Ganaron un solo partido de los 13 disputados y, con cinco puntos en la tabla, pelean por no descender, a falta de dos fechas. Con la presencia de otra figura de talla internacional como el sudafricano Franco Mostert, que se lució en la derrota de los Heat, el conjunto japonés buscará frente a Kubota Spears, la semana próxima, un triunfo que los ilusione con mantener la categoría. En redes sociales, Matera escribió luego de su regreso: “Se volvió. Gracias a todos los que me acompañaron en este camino. Estoy feliz de volver a hacer lo que más me gusta”.

Matera fue capitán de Jaguares, en 2018, y luego de Los Pumas. (Foto: Jaguares)

¿Cuál será su lugar en Los Pumas?

Uno de los que más se alegró con el regreso de Pablo Matera al rugby luego de más de seis meses fue, sin dudas, Felipe Contepomi. El flamante coach de Los Pumas sabe que recupera así a un jugador que ha sido titular e indispensable en los últimos años. Pero ¿puede esperarse este año lo mismo del ex Crusaders? La influencia en el juego de Matera ya había decrecido en los últimos meses previos al Mundial y tiene como competidores directos a algunos jóvenes con mucho potencial. Juan Martín González, de 23 años, fue la gran aparición del año pasado y parece inamovible en la tercera línea; así como Marcos Kremer, de 26. Santiago Grondona, de 25 años, ya está disponible luego de su rotura de ligamentos cruzados. Pedro Rubiolo, de 21 y parte de la nómina mundialista, ha demostrado un enorme nivel; y Joaquín Oviedo, camada 2001, es otro de los terceras líneas en desarrollo. Rodrigo Bruni y Matera, los dos de 30 años, son los más experimentados en el puesto. Aunque el formado en Alumni ha sido de los pumas más determinantes de la historia, deberá demostrar en Japón que no ha mermado su nivel, ya que su puesto entre los titulares no parece tan cristalizado como hace un tiempo.

Un “desgarro” que le demandó 6 meses

El 8 de octubre de 2023, en el último partido de la fase de grupos del Mundial de Francia, Los Pumas enfrentaron a Japón. Fue victoria 39-27, con la que se aseguraron la clasificación a los cuartos de final. Pero el éxito fue a costa de una de sus estrellas. A los 23 minutos del primer tiempo, con el partido empatado en 7, Pablo Matera sufrió, como consecuencia de un tackle recibido, un desgarro de grado 3 en el sector proximal del isquiotibial derecho. Debió abandonar el juego y, aunque se estimaban 21 días de recuperación, la lesión resultó ser bastante más severa y el octavo debió someterse a una cirugía que lo marginó más un semestre. "Siento que no me pongo esta camiseta hace años, porque tengo unas ganas de ponérmela de vuelta... Es impresionante lo que uno siente cuando se aleja un metro de la línea. Eso va a ser todo energía para el futuro y para volver mejor”, había declarado en octubre. Por suerte para él y para el rugby argentino, esa vuelta ya llegó.