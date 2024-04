El vice 2º de River habló sobre la continuidad de Demichelis tras la dura eliminación ante Boca: “Martín está…”

Pese a comenzar ganando y mostrando una buena producción en los primeros minutos del partido, River fue de mayor a menor y quedó eliminado de la Copa de la Liga en cuartos de final. Ahora el Millonario deberá dar vuelta la página y enfocarse en su visita a Libertad.

Este miércoles, desde las 21.30 (hora de Argentina), los de Núñez enfrentarán al elenco paraguayo por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. En la previa del viaje, quien alzó la voz para referirse a lo sucedido y a la situación de Martín Demichelis fue Ignacio Villarroel.

Villarroel habló tras la derrota de River ante Boca.

El vicepresidente segundo de la institución habló sobre las críticas al DT y el pedido de un fin de ciclo: “Demichelis tiene todo el respaldo nuestro, sin dudas. Vemos cómo se está trabajando desde hace un año y medio y los resultados. Martín está trabajando muy bien. Se perdió un partido, eso no va a modificar un trabajo a largo plazo".

"Él le tiene un gran amor a River, es un tipo súper formado con un método muy claro. Ha sido muy exitoso, el primer año que llega, gana un campeonato de una manera apabullante. Ayer después de año y medio perdió su primer clásico. Está haciendo debutar y progresar a chicos del club”, añadió Villarroel.

Para finalizar, en su diálogo con Radio Continental, Villarroel dejó clara su postura sobre la polémica del Superclásico: "La pelota le rebota a Lema y entra. Romero saca la pelota adentro. Extrañamente y vulnerando el proceso del protocolo VAR, la jugada se analiza y el VAR sin realmente ninguna herramienta que demuestre que la pelota no entró se decide que no es gol. Para mi no hay dudas que entró".