La furia de Guardiola tras clasificar a la final de la FA Cup: "No entiendo cómo..."

Luego de la dolorosa eliminación de los cuartos de final de la UEFA Champions League en manos del Real Madrid, que accedió de fase tras imponerse en la tanda de penales, Manchester City volvió a ver acción. Por una de las semifinales de la FA Cup, los Citizens dejaron en el camino a Chelsea.

Los dirigidos por Pep Guardiola se impusieron por la mínima diferencia gracias al gol de Bernardo Silva, quien pasó de villano a héroe tras haber errado su penal en la definición ante el Merengue el pasado miércoles. En la final espera por el ganador de Manchester United y Coventry City, quienes se enfrentan este domingo.

El director técnico dejó clara su postura tras la victoria del City.

Una vez finalizado el encuentro, el director técnico dijo presente en conferencia de prensa y, como era de esperarse, se refirió a lo que significó la durísima eliminación del torneo de clubes más importante y prestigioso del Viejo Continente.

"No entiendo cómo hemos sobrevivido hoy. La gente no se imagina el puñetazo que recibimos en la cara, la forma en que nos han dejado fuera... ¿Por qué no nos dan un día más para que la cuidar salud de los jugadores? Coventry, Chelsea, Manchester United no jugaron Liga de Campeones o Liga Europa entre semana", comenzó Guardiola.

Posteriormente, siguió con su argumento contra las autoridades de la competencia: "El día después de la derrota ante el Real Madrid, la recuperación y luego ayer... nos saludamos y no puedes preparar nada. Cuatro horas desde Manchester hasta aquí y jugar el partido en estas condiciones...".