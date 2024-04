Escándalo entre Flavio Azzaro y Gustavo López: “Te voy a hacer mierda, hijo de p…”

La pelea entre los periodistas deportivos Flavio Azzaro y Gustavo López sumó un nuevo capítulo y otra vez, con altísima temperatura. El conductor de ESPN y radio La Red amenazó judicialmente y hasta insultó en vivo de manera incógnita, sin mencionarlo, mientras que el ex TyC Sports reaccionó en las redes.

El conductor de radio abrió su programa de este martes con un fuerte mensaje contra Azzaro, a quien no nombró, respondiendo contra un rumor que lo habría vinculado con el cobro de dinero a cambio de operaciones mediáticas.

Gustavo López.

"El que llega a instalar que a mi me paga alguien, quiero decirle a esa persona que le voy a sacar toda la plata que tenga. Porque con esto no se jode. El primero que diga que yo cobré un peso de un dirigente de fútbol, de un árbitro o de la AFA, me voy a hacer cargo, en el tiempo libre, de hacerte mierda", disparó.

La particularidad es que primero parecía un mensaje genérico y luego se fue personalizando. "Si estás escuchando, quiero decirte que el día que vos instales, pongas una duda sobre este tipo transparente que se gana la guita laburando... a los 16 años perdí a mi papá y me fui a la panadería a laburar a las 4 de la mañana y gané guita laburando, prendiendo el horno, haciendo repartos... el día que vos instales que cobre un peso de dirigentes te voy a hacer mierda eh. Y toda la plata que ganaste me la vas a tener que dar a mi y la voy a repartir en la puerta de la radio. Te voy a sacar todo, hijo de p...", agregó.

Me dicen algunos colegas, porque a la mañana a La Red hoy en día solo la escuchan periodistas, que @gustavohlopez habló otra vez de mí. Obviamente sin nombrarme, porque siempre fue un cagón. Gustavito, nombrame que yo no hago juicios y la dirección de la radio me la sé de memoria — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) April 2, 2024

Azzaro reaccionó rápido en las redes, específicamente en X, donde publicó: "Me dicen algunos colegas, porque a la mañana a La Red hoy en día solo la escuchan periodistas, que Gustavo López habló otra vez de mí. Obviamente sin nombrarme, porque siempre fue un cagón. Gustavito, nombrame que yo no hago juicios y la dirección de la radio me la sé de memoria".

Lo cierto es que no es la primera vez que Azzaro cruza a López. Antes, como hace un mes, lo había forzado a confesar que es hincha de Independiente y que operaba en favor del club. De hecho, hasta lo amenazó a declararle una