La reacción de Marcos Rojo ante la chicana de un periodista partidario de River sobre la Libertadores

En la previa al Superclásico por los cuartos de final de la Copa de la Liga, Marcos Rojo y Nacho Fernández brindaron una conferencia de prensa antes del gran partido del próximo domingo en Córdoba.

En medio de la ronda de preguntas y respuestas, el defensor de Boca escuchó una consulta dirigida al volante, de parte del periodista partidario del Millonario Hernán Santarsiero, que metió chicana de por medio sobre la no participación del Xeneize en la Copa Libertadores.

La conferencia de prensa previa al Superclásico. Foto: @LigaAFA

"¿En qué orden de factores pones este Superclásico, sabiendo que River juega la copa más importante del continente, y que tiene por delante la Copa de la Liga, el campeonato, la Copa Argentina?", le preguntó el periodista a Nacho.

Rojo se dio cuenta de que la consulta, que fue dirigida hacia el futbolista de River, venía con una ”mojada de oreja” incluida. Cuando escuchó la referencia a la Copa Libertadores, el defensor esbozó una sonrisa y luego miró para abajo. Unos segundos después tomó agua entre muecas de risa y se puso serio para seguir la conferencia de prensa.

En otro momento, el capitán de Boca se expresó sobre lo que significa este partido para él: "Me ha tocado jugar grandes clásicos a lo largo de mi carrera, pero este es el más importante. Por cómo se vive, el día previo, la gente como moviliza. Todo lo que conlleva este Superclásico. Y he jugado Argentina-Brasil, Manchester City-United. Pero este no tiene comparación".

Luego, el exdefensor de Estudiantes anticipó cómo llega su equipo al Superclásico: "Es un partido importante para mí y la gente de Boca. Me encanta jugarlo y espero que podamos seguir demostrando lo que venimos haciendo. Venimos muy bien y el partido del domingo es clave para el futuro de nosotros".