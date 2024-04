Fillol reveló que recuperó la medalla de campeón del mundo que le habían robado: cómo la consiguió

El ex arquero de la Selección argentina, Ubaldo Matildo Fillol, reveló mediante sus redes sociales que recuperó la medalla de campeón del mundo obtenida en el Campeonato Mundial de la FIFA "Argentina 1978", tras el robo que sufrió en su departamento del barrio porteño de Villa del Parque.

Según relató Fillol, la causa avanzó con distintos allanamientos, se detuvo a un grupo de personas y se recuperaron los objetos robados la noche del sábado 16 de marzo entre los que se encontraba la medalla: "Es un día muy especial. Hay noticias de aquel robo brutal que tuve hace un mes. Quiero comunicarles que hubo allanamientos en el día de hoy, que hay detenidos y que se han recuperado los objetos perdidos, esa cosa maravillosa que tanto daño me hizo y que hoy la pude recuperar".

"Mucho no puedo hablar. Le agradezco a amigos y al arco político tanto a nivel nacional como provincial que se preocuparon, que me llamaron. Tuve el apoyo de todos, no solo de la gente del fútbol. Estoy feliz. Esperemos con mi familia no volver a repetir esta fea experiencia, que ya es la séptima vez que la padecimos", agregó.

A su vez, el ex futbolista agradeció el acompañamiento de sus allegados: "Quiero agradecer al jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz, la dependencia a cargo de la investigación... Estuvieron ahí en todo momento y ni hablar del apoyo profesional, personal y familiar del doctor Fernando Burlando. También gente del arco político, del arco deportivo, amigos personales, que se preocuparon, que me llamaron y que me siguen llamando, agradecerles tremendamente. Estoy feliz".

El campeón del mundo había ofrecido una recompensa a quienes puedan proporcionar información que conduzca a la recuperación de sus preciadas preseas. "Les daré una recompensa y mantendré un silencio absoluto", había manifestado Fillol en un emotivo video, en el que expresó su profundo pesar por la situación.