El posteo de un jugador francés bancando a Dibu Martínez que fue repudiado por hinchas del Lille

Emiliano Martínez escribió un nuevo capítulo dorado en su carrera deportiva, logrando una actuación monumental en la definición por penales ante Lille en Francia, que llevó al Aston Villa a las semifinales de la UEFA Conference League, donde se enfrentará al Olympiakos de Grecia.

Sus brillantes intervenciones a lo largo de la serie contra mantuvieron con vida a su equipo, y su desempeño en la definición lo convirtió en héroe y figura del día. Luego de obtenida la clasificación, el arquero campeón del mundo con la Selección argentina, compartió un posteo en su cuenta que tuvo miles de reacciones pero entre ellas hubo uno que generó polémica.

El posteo de Martínez y los corazones de Digne.

Entre los comentarios estaban los de algunos de sus compañeros, como Youri Tielemans Matty Cash, y también el de Lucas Digne, que provocó bronca y enojo en los aficionados. Es que, el lateral izquierdo de 30 años, surgió de las inferiores del Lille (luego pasó por el PSG, Roma, Barcelona, Everton antes de unirse a los villanos) y los hinchas lo tomaron como una burla.

Es por eso que, debajo de los cuatro corazones que colocó en la publicación de Dibu, hay más de 60 comentarios apuntando al jugador por lo hecho. “Eres solo una vergüenza para el pueblo Lillois y Francia. ¿Cómo amar a este individuo que no respeta el deporte o a un pueblo? Has olvidado rápidamente de dónde vienes”, escribió un usuario.

Pero todo no quedó ahí y los fanáticos dispararon con munición gruesa hacia Digne, que disputó 62 partidos y marcó tres goles con la camiseta del Lille: “Corazones para un tipo que no respeta al público que te hizo famoso", “Nos está avergonzando como Lillois y los franceses" y “¡Mierda, no te veremos en Lille!”.