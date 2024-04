A 35 años de Maradona y Live is Life, la historia de la entrada en calor más icónica del fútbol

Había música de fondo. Como sucede muchas veces; y en muchos estadios. Pero aquella ocasión sería distinta. El partido que se asomaba era de suma relevancia. En torneos internacionales, seguramente el más importante en la historia de la Societá Sportiva Calcio Napoli. Pero Diego Armando Maradona no parecía nervioso. Empezó a bailar con esos Puma Borussia negros y desatados, a hacer jueguitos. Tiraba la pelota para arriba, la frenaba con su empeine de cuero. Se divertía. Hombro, rodilla, hombro de vuelta. La dormía con la cabeza. Bailaba. Con y sin la pelota. Live is Life era lo que sonaba de fondo, una canción de la banda austríaca Opus. No eran los músicos más conocidos, en absoluto, y jamás hubieran pensado que en Argentina se cantaría una canción suya como un himno, cuarenta años después de su lanzamiento. Pero así fue, y hoy se cumplen 35 años de uno de los días que los argentinos amantes del fútbol más recuerdan. Un precalentamiento que opacó el partido, una trascendencia mundial y una canción que a muy poco estuvo de no quedar registrada.

El 19 de abril de 1989, el Napoli de Diego Armando Maradona enfrentaba al Bayern Munich por las semifinales de la Copa de la UEFA, un torneo que hoy podría compararse con la UEFA Europa League. Los del sur de Italia jamás habían llegado tan lejos en competencias internacionales y su andar era promisorio: además de al PAOK, al Leipzig y al Girondins de Bordeaux, habían vencido, en cuartos de final, a la Juventus. El 3-2 en el global frente a la Vecchia Signora había sido mucho más que un triunfo futbolístico. Una vez más, Maradona había comandado la victoria del sur sobre el norte; del pobre sobre el rico. El poderoso Bayern era el siguiente obstáculo. El partido de ida terminó 2-0 a favor de los de celeste, en el estadio San Paolo (hoy, Diego Armando Maradona). Y la revancha terminaría 2-2, lo que permitiría al Napoli acceder a la final. Pero lo curioso es que muy pocos recuerdan algo de aquel duelo, cuyo precalentamiento representa uno de los momentos más icónicos de la carrera de Maradona.

Luego de la inolvidable entrada en calor, de los jueguitos y el baile, del fútbol y el arte, el 10 no se divirtió menos. Fue la gran figura en el empate 2-2, con dos asistencias para el brasileño Careca como sus máximas incidencias. Le atajaron un tiro libre al ángulo y le anularon un gol en fuera de juego. Maradona fue Maradona y el Napoli clasificó a la primera final internacional de su historia. Unas semanas después, enfrentó al Stuttgart, también de Alemania, y lo venció 5-4 en global, con gol del 10 incluido. Pero, nuevamente, de aquello nadie se acuerda. ¿Lo más destacado de esa Copa de la UEFA? La entrada en calor de la que hoy se cumplen 35 años, sin duda. Un compilado de imágenes que no fue transmitido en la televisión, sino parte de un documental que un periodista neerlandés lanzó varios años más tarde. En youtube el video de Maradona bailando al ritmo de Live is Life tiene 20 millones de reproducciones. El partido frente al Bayern, 400.000.

El romance entre Diego y la pelota, eterno. (Foto: Pinterest)

El impacto: de los miembros de Opus a Tagliafico

Pocos días después de la muerte de Maradona, dos de los miembros de Opus, Herwig Rüdisser y Ewald Pfleger, concedieron una entrevista en la que recordaron aquella tarde de abril que le daría tanta exposición a su banda y se refirieron a un irremediable vínculo, tal vez tácito, entre ellos y el 10: “Nosotros hacemos nuestra música sobre el escenario, por eso Live is life es nuestro lema de vida. Y también era el suyo, porque jugar para su gente en el estadio, en vivo, era su vida”. Revelaron, además, algo alrededor de la canción que sin duda hubiese cambiado toda esta historia. En un recital, casi cuarenta años atrás, cantaron Live is Life y el público los acompañó con el característico “Na na, na na na”. Hubo aplausos y euforia, todo lo que buscaban. Pero se acercó luego su productor al escenario y les dijo que se habían quedado sin cinta y que la canción no se había grabado. “Si quieren tener esta canción en el álbum, van a tener que tocarla de vuelta”, les dijo. Rüdisser y Pfleger se miraron. Después de un momento, asintieron sutilmente. La tocaron otra vez. El público cantó y aplaudió aún más. Y la canción quedó grabada.

Luego del fallecimiento de Maradona, el 25 de noviembre de 2020, el memorable video se resignificó. Imitarlo fue una forma de homenaje a lo largo de todo el mundo. Tal vez la de Nicolás Tagliafico, en la previa de un partido del Ajax de Holanda, haya sido la emulación más recordada. Pero en el Estadio Olímpico de Roma, en el Partido por la Paz de 2022, también lo hicieron. Y en la cancha del Napoli, su casa, en el flamante Diego Armando Maradona, tampoco se olvidaron de la canción ni de su ídolo. Una coreografía que marcó a Maradona. Un Maradona que marcó a una banda. Y un video del que, a diferencia de lo que él pensaba, los argentinos jamás se van a cansar: “Ustedes estarán aburridos de verlo, pero este es el video preferido de mi nieto Benjamín”, escribió hace unos años. El nuestro también, maestro.