Qué dijo el Dibu Martínez tras mandar a callar al público francés que lo insultó: "Cuando me tiran cosas, me..."

Emiliano Martínez volvió a romperla, a desatar la ira de franceses y a darle una victoria al Aston Villa, siendo determinante. El arquero argentino tapó dos penales en la tanda definitiva y dejó eliminado al Lille de Francia, en el marco de los cuartos de final de la UEFA Conference League.

Martínez vivió un partido tenso durante los 120 minutos que duró el partido y el tiempo extra. Fue silbado y abucheado ante cada intervención con los pies y también en la previa a los penales. El partido aparte del Dibu con el público francés (con clara reminiscencia a la final del Mundial de Qatar) tuvo momentos de tensión en los penales cuando después de atajar el primero el argentino los mandó a callar. Luego, hizo el baile que popularizó en aquella final tras tapar el último penal.

Mirá el video

Finalizado el encuentro y aún con el furor por su actuación y sus reacciones, el arquero fue consultado sobre los insultos del público francés y las cosas que le arrojaron, y señaló: "Me motivan los fans, ¿sabés? Cuando me tiran cosas a la espalda. Toda mi vida me han tirado cosas a la espalda y siempre me levanté. Me da el combustible justo para actuar"

Sobre el cruce de semifinales del Aston Villa ante Olympiacos, agregó: "Queremos llegar hasta la final. Ese es el mensaje que enviamos después del partido. Así que simplemente tenemos eso, necesitamos tener esa mentalidad de pensar que cuando juguemos el próximo partido, debemos acabar el partido en casa", agregó sobre el cruce de semi.

Finalmente, Martínez le pidió apoyo a los hinchas de los Villanos para el próximo partido por Premier: "Los aficionados deberían animarnos el domingo contra el Bournemouth. Los chicos están cansados, así que necesitamos que los aficionados locales vayan el domingo y nos den un impulso para llegar hasta el final".