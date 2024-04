El representante de Valentini rompió el silencio tras la decisión de Boca de "colgar" al defensor: "Simplemente…"

Mientras Boca se juega una verdadera final para clasificarse a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, el Consejo de Fútbol de la institución decidió "colgar" a Nicolás Valentini. De esta manera el zaguero, que tiene contrato hasta finales de diciembre del corriente año, fue separado del plantel.

Luego de que las partes no llegaran a un acuerdo por la renovación del vínculo del defensor central, quien es seguido de cerca por Lionel Scaloni, la Comisión Directiva del Xeneize tomó la decisión de no darle rodaje hasta que se defina la situación. En caso de no llegar a buen puerto, el futbolista no jugará hasta que termine la temporada.

Las declaraciones del representante de Nicolás Valentini.

En este contexto, quien alzó la voz fue Maximiliano Pra. El representante de NIcolás Valentini habló con el periodista Alexis Dassie y se refirió a la situación que atraviesa el jugador de 23 años, cuya última presentación con la camiseta de Boca fue ante Sportivo Trinidense, por Copa Sudamericana.

“Seguimos totalmente abiertos a renovar, simplemente, no aceptamos la oferta que nos hicieron. Intereses de clubes hay un montón por Nico. Pero sin saber que condiciones de venta quiere Boca es imposible acercarlas”, manifestó el agente dejando abierta la posibilidad de una nueva reunión con los directivos.

Según informó Tato Aguilera en la pantalla de TyC Sports, a Valentini le ofrecieron un contrato hasta 2028, con una cláusula de recisión que asciende hasta los 15 millones de dólares (trepa a 18 millones en los últimos días del mercado de pases) y una mejora salarial similar a la que tiene Cristian Medina.