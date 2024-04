El mensaje especial de Costas a la gente de Racing tras la eliminación: "Pedirles perdón, pero que..."

La eliminación de Racing fue diferente a la de Independiente. El equipo goleó en su último partido y los resultados ajenos no lo acompañaron. Sin embargo, ambas son eliminaciones y deben juzgarse de la misma manera. A Racing no le alcanzó con el 4 a 0 obtenido ante Belgrano y deberá ver la segunda fase desde afuera, esperando el inicio de la Liga Profesional.

En definitiva, el equipo de Gustavo Costas pagó muy caro la pérdida de puntos durante el torneo y tuvo que irse cabizbajo, de manera insólita, tras haber goleado. En conferencia de prensa finalizado el encuentro, el DT de Racing se refirió a esta situación, a la pérdida de puntos en partidos anteriores y al análisis del desarrollo del partido.

"No lo merecíamos, merecimiento no hay... Perdimos puntos y lo que más nos duele es que los perdimos en casa o los que perdimos con Godoy Cruz que no los merecimos perder, fue uno de los mejores partidos que jugamos. Perdimos con Sarmiento que tampoco, si bien no jugamos tan bien, ni merecíamos... Pensar que con el empate entrábamos", reconoció.

Después, analizó el rendimiento de su plantel más allá de la eliminación: "El equipo se fue afianzando cada vez más, la verdad que como dije, dijimos 'son seis finales', era la Copa Argentina, la Sudamericana y este campeonato y los chicos dejaron todo. Seis victorias logradas, 17 goles a favor, uno en contra. No muchos equipos lo logran. Nosotros cuando ganamos todos los partidos los ganamos bien, no es que ligamos en algún partido. Ganamos siempre por dos, tres goles de diferencia".

En ese sentido, el DT de Racing destacó: "Ese es el camino, tenemos que seguir de la misma manera, no bajar los brazos y no bajonearnos por lo que nos pasó, como se los dije a ellos. Tenemos que seguir, nos quedan tres competencias más, hay que enfrentarlas, hemos recuperado jugadores que estaban lesionados. Yo pienso que tenemos que seguir esto y no bajar nunca más los brazos".

Para cerrar, a Costas le preguntaron que le diría al hincha que se fue triste tras una goleada a favor. "Pedirles perdón por no haber entrado, pero que respalde a este grupo porque este grupo lo demuestra día a día, partido a partido, puede jugar bien, mal o regular pero deja todo dentro del campo de juego, saben jugar los partidos, son inteligentes".