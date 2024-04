Burgos justificó su controversial comentario sobre Yamal con un fuerte paralelismo: “Mi apodo rompe todo lo..."

Germán Burgos se defendió de las críticas y justificó su comentario hacia el jugador de Barcelona, Lamine Yamal, que le valió el despido de la cadena Movistar+, al sostener que sus dichos fueron "sobre el talento y la habilidad del futbolista".

"El comentario iba sobre el talento y la habilidad del futbolista. La gente no ha escuchado el audio completo. Como sigue el audio es un tono afectivo. Es más, yo rompo con el humor. La empresa tiene que actuar, no pasa nada. Todavía uso Movistar, no me voy a cambiar. Me volví con dos productores del programa y les dije ´yo me quito del medio´", manifestó Burgos.

Luego, agregó: "Si hay algún director de comunicación o alguna facultad que quiera ver este tema… sólo le digo que a mí me llaman 'Mono'. Mi apodo rompe todo lo dicho y manifestado. A mí me han tirado orina. Hay gente que no me conoce. El arquero no se puede ir. Está siempre recibiendo estas situaciones. Hay gente que no me conoce y puede tomarlo como se lo dice.

Además, afirmó se puso en contacto con el presidente Joan Laporta "para que Yamal supiera que lo único que quería era mandarle un halago". Las declaraciones de Burgos fueron cuando, en pleno calentamiento del Barcelona, las cámaras de Movistar+ enfocaron en primer plano al juvenil Lamine Yamal mientras hacía jueguitos. "Mire qué calidad, miren qué toquecitos de Lamine Yamal", expresó la conductora Susana Guasch. Y le dio el pie al "Mono" para que tomara la palabra: "Germán, 16 añitos, eh".

El ex arquero, por su parte, manifestó: "Ojo, que si no le va bien termina en un semáforo, jajaja. Y sí, es la vida. El fútbol es como la vida. Es lo que sabe hacer". Tras lo sucedido, el plantel de Barcelona se negó a dar declaraciones y luego la cadena decidió finalizar el vínculo laboral con el ex ayudante de campo de Diego Simeone.