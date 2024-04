El tajante posteo del padre de Yamal a Burgos tras su desafortunado comentario: "Solo pido..."

Barcelona le ganó al París Saint Germain en el Parque de los Príncipes, en el partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Pese al espectáculo mostrado dentro del campo de juego y a las acusaciones cruzadas por parte de los técnicos en la previa, quien se robó todas las miradas fue Germán Burgos.

El Mono, quien trabajó en el encuentro para la cadena Movistar Plus, arrojó un desafortunado comentario cuando en la previa elogiaban la figura de Lamine Yamal, jugador del 16 años que defiende los colores del Culé. "Ojo que si no le va bien termina en un semáforo, ja. Y sí, es la vida. El fútbol es como la vida. Es lo que sabe hacer", manifestó el argentino.

Las repercusiones no tardaron en llegar. Como primera medida ambos equipos decidieron no darle notas a la emisora sintiéndose ofendidos por los dichos del ex ayudante de campo del Cholo Simeone. posteriormente, desde la productora anunciaron el fin del vínculo laboral entre ambas partes. "Movistar Plus+ y Germán 'El Mono' Burgos dejarán de colaborar con carácter inmediato en los programas de la plataforma y se apercibirá a los presentadores del espacio donde se produjeron estos comentarios", se pudo leer en parte del comunicado.

El posteo del padre de Yamal en su cuenta de Instagram.

Pero esto no fue todo. En las últimas horas quien alzó la voz para enviarle un corto pero contundente mensaje al exarquero fue el padre de Lamine Yamal. Mounir Nasroui dijo presente en las historias de su cuenta de Instagram, plataforma que eligió para realizar su descargo.

El oriundo de Marruecos, quien se trasladó a España hace ya varios años, apuntó contra Burgos sin nombrarlo. “Buenos días al mundo, sólo pido respeto por los hijos de los demás. Gracias", escribió con letras blancas sobre un fondo negro y el emoji de las manos unidas pidiendo "por favor".