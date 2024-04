Sorpresa en San Lorenzo: el DT tapado que gana fuerza ante los “no” de otros candidatos

San Lorenzo le bajó el telón al primer torneo de la temporada. Con su empate sin goles ante Central Córdoba, el Cuervo cerró su participación en la Copa de la Liga, donde a dos fechas del final quedó sin posibilidades de posicionarse entre los equipos que jugarán cuartos de final.

Tras la salida de Ruben Darío Insua, quien fue despedido de su cargo luego de la derrota ante Independiente del Valle por Copa Libertadores, la Comisión Directiva no logra cerrar la llegada de un nuevo director técnico. Ante la negativa de Luis Zubeldía, el posible "no" de Gabriel Heinze (podría ser ayudante de campo de Mikel Arteta en el Arsenal de Inglaterra) y la situación de Nicolás Larcamón (se alejó de Cruzeiro y tendría ganas de un descanso), surgió un nombre que no estaba en los papeles.

uD83DuDD35uD83DuDD34 Dentro de los nombres que circulan en el mundo #SanLorenzo para reemplazar a Rubén Darío Insúa, el de Leandro Romagnoli pisa fuerte.



?? Otro candidato posible es Nicolás Larcamón, quien quedó libre de #Cruzeiro, pero que también estaría interesado en tomarse un descanso.… pic.twitter.com/9nCqqwyODw — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) April 15, 2024

El periodista Gonzalo Orellano, quien sigue el día a día de San Lorenzo para DSports Radio, fue el encargado de dar la información. "Dentro de los nombres que circulan en el mundo San Lorenzo para reemplazar a Rubén Darío Insúa, el de Leandro Romagnoli pisa fuerte".

Justamente el Pipi, luego del partido ante el Ferroviario, manifestó su deseo de poder hacerse cargo del primer equipo del club de sus amores. “Tengo la ilusión de dirigir a San Lorenzo, no puedo mentir. Estoy cómodo en la Reserva, me dejan trabajar tranquilo, quería hacer experiencia, pero siempre pienso en dirigir a San Lorenzo", comenzó el actual director técnico de la Reserva de Ciclón.

"Estaba Ruben y yo lo que decía era que en un futuro iba a dirigir. Si me toca la posibilidad, bienvenido sea; si no, seguiré en la Reserva. No estoy apurado”, sentenció Romagnoli, campeón de la Copa Libertadores 2014 con la número 10 en su espalda.