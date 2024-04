La incómoda pregunta a González Pirez sobre Demichelis con él al lado y la reacción del DT de River: “Perdón, Leandro…”

Martín Demichelis y Leandro González Pirez hablaron con los medios luego de la victoria de River por Copa Libertadores. Durante la charla ambos explicaron sensaciones de lo sucedido pero hubo una pregunta incómoda para el defensor, que provocó la reacción del entrenador ya que tenía que ver con algunas decisiones tomadas por él en partidos anteriores.

Mirá el video

"Si fuimos cambiando, buscando, rotando, fueron 15 partidos en dos meses, en un momento éramos 17 jugadores de campo con cuatro juveniles que por primera vez estaban en el plantel profesional, pero cuando uno encuentra un buen funcionamiento y andar y hacemos buenos partidos, hay que retocar poco y nada", señaló el DT.

Luego, en la misma línea, agregó: "Más allá de Vélez no hicimos partidos completos para decir que no hay que tocar más nada. Estamos en una búsqueda, hoy fue un partido muy serio de Copa Libertadores de principio a fin con un muy buen rival que no se vino a refugiar".

"Yo no entreno con titulares una cosa y a los suplentes los aparto, sino con todos los jugadores igual, por eso a veces aparece alguno en la formación titular. Los que entraron hoy lo hicieron muy bien y lo debimos cerrar antes", concluyó.