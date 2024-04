Sin pelos en la lengua, Costas habló del objetivo de Racing en la Sudamericana: "Soñamos con..."

Racing consiguió su segundo triunfo al hilo en la Copa Sudamericana y de esta manera continúa como puntero del Grupo H con puntaje ideal. Este miércoles por la noche, en el Cilindro de Avellaneda, la Academia venció sin mayores inconvenientes al Red Bull Bragantino.

Tras el encuentro, donde su equipo fue amplio dominador de principio a fin, quien enfrentó los micrófonos fue Gustavo Costas. El director técnico del elenco de Avellaneda se mostró más que conforme por la performance de sus dirigidos y, además, soltó una frase que ilusiona a sus hinchas.

El DT habló en conferencia de prensa. (Foto: @elprimer_grande).

A la hora de analizar lo demostrado en el campo, el DT manifestó: “Fue un partido tranquilo porque los defensores no los dejaron pasar. Jugaron bien. Teníamos poco tiempo para planificar el partido y veníamos descansados, pero corren igual pese a no tener recuperación”.

Posteriormente, a la hora de hablar sobre cuál es el objetivo de Racing a lo largo de la actual edición de la Copa Sudamericana, Gustavo Costas no dudó e ilusiona a los hinchas: “Soñamos con ganar e ir por la Copa Sudamericana . Si no sueño, me quedo en mi casa”.

Para finalizar, el DT elogió el gran momento que pasan sus delanteros: “Ojalá todos sigan de la misma manera, pese a que son diferentes. Se acoplan muy bien y es un lujo tenerlos en un gran nivel porque podemos ir rotando cuando tenemos tantos partidos seguidos”