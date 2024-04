Salió el audio del VAR de Boca-Trinidense: el llamativo diálogo antes de llamar al árbitro

Boca sufrió en exceso para ganarle a Sportivo Trinidense de Paraguay por Copa Sudamericana. Fue 1 a 0 como local, ante un equipo que da sus primeros pasos internacionales y recién tiene tres años en la máxima categoría del fútbol paraguayo. El ajustado marcador se sumó a la desafortunada lesión de Anselmino, que obligó al Xeneize a jugar con 10 porque ya no tenía más cambios.

Estas situaciones se combinaron para que el equipo paraguayo tome la posta del partido -hasta el momento había sido muy cauteloso- y con sus armas intente lastimar a Boca. Atacó con pelotazos directos y búsqueda de juego aéreo. También con pelotas paradas. Así, logró complicarlo.

El momento de mayor zozobra para el Xeneize se dio cerca del final cuando una pelota quedó picando en el área chica y Luis Advíncula puso el cuerpo para cubrir la pelota y luego rechazar. La visita reclamó penal por mano del lateral peruano y el árbitro Gustavo Tejera se tuvo que apoyar en el VAR. Finalmente no cobró penal y en cambio sí infracción para Boca por falta previa contra Advíncula.

Este miércoles se publicaron los audios del VAR en ese fallo, que terminaron determinando cómo fue que al árbitro lo llaman para revisar. Según la transcripción del diálogo, el encargado del VAR Juan Lara le dijo: "Sale el centro, tengo la cabeza del blanco y después pega en la mano de Advíncula, que está ampliando el volumen, pero me parece que el brazo es producto de la falta que le hacen. Por eso abre el brazo".

Inmediatamente, agregó: "Me parece que puede ser sancionable, pero siempre es producto del desplazamiento del jugador de blanco". Allí lo llama al juez a revisar, quien manifiesta no haber visto falta en vivo. Su postura fue cambiada cuando revisó la jugada y terminó cobrando la falta previa, independientemente de si hay mano sancionable o no.

La particularidad del caso es que el responsable del VAR haya convocado al juez a revisar la jugada aún teniendo en consideración que no es penal, tal y como el juez había pitado. En la práctica, se suele dar lo contrario: que el árbitro sea convocado porque cobró un penal que desde el VAR no advirtieron, o que sea advertido para cobrar un penal que omitió.