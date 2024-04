La preocupación de Cicotello tras la novena derrota de Independiente Rivadavia: "Tengo que trabajar mucho para..."

Independiente Rivadavia no tiene respuestas. El equipo, más allá de la histórica victoria ante River por un amistoso y del pase por Copa Argentina, sigue perdiendo por la Copa de la Liga y Martín Cicotello está preocupado. Esta vez fue ante Banfield por 2 a 1 como local y tras el partido, el propio entrenador hizo su balance.

Consultado sobre si se vieron dos equipos, uno flojo en el primer tiempo y otro más dinámico buscando el empate en el segundo, el DT señaló, tajante: "Hablar de equipos diferentes no creo que sea correcto. Sí debo reconocer que últimamente cuando hacemos modificaciones en el segundo tiempo encontramos algunas respuestas que no tuvimos en el primer tiempo".

Luego, reconoció que se comenten errores y dejó una fuerte autocrítica para con su equipo y su rol como cabeza de grupo. "El primer gol es una jugada evitable. Después nos llevó a un pequeño periodo de confusión en el que el rival nos sacó ventaja. De hecho, creo que viene de una pelota en la que sacamos del medio, el rival rechaza. Sabíamos que ellos tienen al juego directo como su método. El segundo es un tiro libre. Pero el error es nuestro. Tenemos que trabajar, tengo que trabajar mucho para encontrar respuestas, que hoy no las estamos encontrando".

Martín Cicotello. (Foto: archivo)

Luego, fue consultado sobre si el primer tiempo no estaba para hacer un cambio inmediatamente, Cicotello expresó: "Son decisiones. Ellos nos jugaron muchos centros, no se si tuvieron tantas ocasiones claras. Pero sí fueron muchos centros y no estábamos ajustando bien las marcas. Pero estábamos en ventaja durante gran parte del primer tiempo. Para mí tuvimos 10 minutos fatales de los cuales no pudimos recuperarnos y eso es preocupante, no encontrar respuestas rápido.Y te obliga a hacer modificaciones, si son antes o después, son decisiones".

Luego, reveló que le faltó al equipo para sostener el resultado favorable. "Lo que nos faltó fue, primero en el primer tiempo tener más la pelota. Cuando lo lográbamos hacer y cambiar el juego de orientación llegábamos, como en el gol. Pero no lo hicimos siempre, insistimos en atacar por un lado y no girar el juego. Luego, a la hora de administrar la ventaja, no pudimos sostener en ese aspecto", señaló.

"Tenemos que seguir trabajando para que los errores que cometemos no le concedan tanta ventaja al rival. Yo personalmente no conozco otra manera que trabajando. Dándole herramientas a los futbolistas. Los chicos hacen una autocrítica, están comprometidos con la situación. No se nos dan los resultados más allá de Copa Argentina y lo de River. A mi lo que me ocupan son estos partidos. En lo anímico los chicos están golpeados pero hay que trabajar. Siempre me voy a hacer responsable de lo que pase en una cancha", cerró.