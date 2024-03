Revelan cuál es el club grande de Argentina que Manchester City está interesado en comprar

En las últimas horas, el presidente Javier Milei hizo un sorpresivo anuncio que dejó al mundo del fútbol argentino con la boca abierta y que se relacionó con uno de los temas del momento: Las Sociedades Anónimas Deportivas.

"Nosotros tenemos ofertas concretas. El propio Manchester City quiere comprar un club en Argentina, un club muy grande", reveló el máximo mandatario de Argentina en LN+.

Milei volvió a hacer referencia a las SAD en el fútbol.

Según Pablo Carrozza el equipo al que se refiere el presidente es San Lorenzo: "El club grande que quiere comprar el City Football Group es San Lorenzo", aseguró a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Macri habló con Moretti y le pidió que apoyara las SAD. A cambio, los árabes le darían el dinero para hacer la nueva cancha en Avenida La Plata. Se los dije en medio de la campaña. Moretti busca privatizar”, sentenció el periodista en un posteo que hizo mucho ruido.

La respuesta del presidente del Ciclón no tardó en llegar, quien publicó el tuit de Carrozza y desmintió completamente los rumores con una fuerte frase en la misma plataforma: "Esta información es totalmente falsa".

Por otra parte, Milei defendió el proyecto en medio de la polémica desatada en la AFA por los arbitrajes, luego del reclamo de Carlos Tevez tras el partido con Barracas Central. "La mejor forma de terminar con la casta en el fútbol argentino es metiendo a la competencia. Nuestro proyecto no implica que no existan los clubes tal como existen hoy, pero da la posibilidad de que existan otras sociedades”.

Por último, cerró: "Si estuvieran limpios permitirían que haya competencia, pero como están sucios no permiten la competencia. El mejor síntoma de que hay mafia es que no permiten la competencia. Si estás limpio no te molesta".

El City Group es dueño de varios equipos de diferentes continentes del planeta y tiene tres equipos en Sudamérica: Montevideo City Torque de Uruguay, Bolívar de Bolivia y EC Bahía de Brasil. ¿Se sumará San Lorenzo?