El lapidario tuit del Kun Agüero sobre el penal no cobrado a Independiente contra River: “Fijate que se…”

Independiente se volvió a sentir perjudicado y lo fue, evidentemente, por el arbitraje de Nazareno Arasa en el enfrentamiento ante River, por la fecha 10 de la Copa de la Liga.

El partido terminó 1 a 1, pero bien pudo haber tenido un penal a favor el equipo de Carlos Tevez, que podría haber cambiado el rumbo del encuentro, en una jugada que se produjo en el minuto 37, con Martínez Quarta y Gabriel Ávalos como protagonistas. El central cruzó con infracción al delantero y ni el juez ni el VAR lo consideraron sancionable.

Uno de los hinchas del Rojo bien activos en las redes sociales tras el partido es el Kun Agüero, quien presenció el partido en el estadio y se quejó luego precisamente del penal no cobrado. Lo hizo por intermedio de su perfil en la red social X, donde publicó el video y adjuntó unos emojis de risas, como intentando reírse irónicamente.

Uno de los usuarios con los que interactúa le escribió: "Con todo respeto, eso no es penal". Pero el Kun no se quedó en silencio y explicó el motivo de su queja: "Si te respeto, pero fíjate que se lleva puesto la rodilla de Ávalos y eso ya es suficiente para mi. Pero cada uno con su opinión y está ok".

Si te respeto pero fíjate que se lleva puesto la rodilla de Avalos y eso ya es suficiente para mi . Pero cada uno con su opinión y está ok uD83DuDC4CuD83CuDFFD https://t.co/6T8IVSOzEy — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) March 10, 2024

Por otro lado, el Kun Agüero insistió con un respaldo de "delantero a delantero", al destacar el trabajo de Gabriel Ávalos, quien marcó por primera vez un gol en Independiente. "Siempre dije que Gabriel Ávalos es crack. Tiene mucha calidad. Hoy jugó un partido espectacular", señaló en la misma red social.

