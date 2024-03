La impactante revelación de Javier Milei sobre las SAD: "Manchester City quiere comprar un club muy grande de Argentina"

Cuando el presidente de la Nación, Javier Milei, describió el contenido del famoso DNU que publicó en Boletín Oficial, con una importante cantidad de artículos que contenían las principales reformas del Estado, uno de los puntos era la habilitación de la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas al fútbol argentino.

Inmediatamente, la situación generó toda una alarma entre los clubes, que ya se habían manifestado reticentes a la idea anteriormente. Sin embargo, el Ejecutivo insiste.

Lo cierto es que la modalidad todavía no se aplica en el fútbol argentino, luego de que la Justicia diera lugar a una cautelar presentada por la Liga de Salto, que buscó detener su aplicación y lo consiguió mediante dictamen del juez federal de Mercedes Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto.

Mirá el video

Mientras Milei aguarda por modificar el estatuto de AFA para permitir el ingreso de las SAD, este viernes volvió a referirse al tema y reconoció que un grande de la Premier League tiene interés en invertir en el país. En entrevista con LN+, expresó: "El Manchester City quiere comprar un club de la Argentina, uno muy grande”.

Por otro lado, defendió el proyecto en medio de la polémica desatada en la AFA por los arbitrajes, luego del reclamo de Carlos Tevez. "La mejor forma de terminar con la casta en el fútbol argentino es metiendo a la competencia. Nuestro proyecto no implica que no existan los clubes tal como existen hoy, pero da la posibilidad de que existan otras sociedades”.

Por último, agregó: "Si estuvieran limpios permitirían que haya competencia, pero como están sucios no permiten la competencia. El mejor síntoma de que hay mafia es que no permiten la competencia. Si estás limpio no te molesta".