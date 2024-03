La respuesta del árbitro Dóvalo a la acusación de Tevez y una desubicada reacción con un periodista

Carlos Tevez soltó la bomba y se escandalizó el pospartido entre Barracas Central e Independiente. El encuentro finalizó 2 a 2 con un rol protagónico del juez Pablo Dóvalo y los integrantes del VAR, luego de que el Rojo denunciara la no expulsión de Alexis Domínguez por falta a Iván Marcone.

"Nos cagaron. Sabíamos que iba a pasar y pasó. Es como que un chorro te avise que te va a robar y va y te roba", dijo Tevez en conferencia de prensa después del encuentro. También se refirió al VAR: "Saben que no hablo del VAR ni de los arbitrajes, pero lo de hoy ya es muy obvio. Solo pido que no me caguen, no quiero que me ayuden".

La frase repercutió fuerte y dejó expuesto al juez Dóvalo, que a la salida de los vestuarios del Palacio Ducó fue abordado por periodistas que intentaron hacer que hable.

Reticente a las respuestas, Dóvalo primero se mostró desentendido del enojo en Independiente: "No sé cuál es el enojo. No sé quién está enojado". Luego, ante la consulta por la opinión de Tevez, expresó: "Es su opinión, no la escuche".

Con la insistencia de la prensa, luego dejó otra definición sobre la acusación de Tevez: "Puede decir lo que quiere Tevez si acá se puede decir lo que quiere".

Sobre al jugada puntual y la gravedad del planchazo, Dóvalo expresó: "Lo amonesté por esa jugada". Luego, ratificó que el VAR confirmó su decisión y que no necesitó ir a revisarla porque estaba seguro que no era roja.

En el medio, se cruzó con un periodista que le consultaba por la jugada y le pidió a la seguridad que lo retire, desatando la indignación del resto de los colegas. Luego, tuvo que salir del estadio en un móvil policial.