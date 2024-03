Tevez explotó con el árbitro Dóvalo y lanzó una escandalosa acusación: “Nos cagaron, es como que un chorro te…”

Independiente empató como visitante 2 a 2 frente a Barracas Central, en el marco de la novena fecha del Grupo A de la Copa de la Liga 2024, en un encuentro disputado en el Tomás Adolfo Ducó, con muchas polémicas arbitrales.

Matías Giménez Rojas abrió el marcador a los 16 minutos de juego para el Rojo, mientras que Siro Rosané y Alexis Domínguez le dieron la ventaja al Guapo, a los 29 y 45 minutos del primer tiempo, respectivamente.Ya en la segunda parte, otra vez el delantero Giménez empató el encuentro, a los 20 minutos.

El equipo de Carlos Tevez no pudo imponerse más allá de la actuación del arbitraje, que no expulsó a un jugador de Barracas Central y tampoco cobró un penal en favor de Independiente, muy reclamado por el entrenador Carlos Tevez.

Mirá el video

Al finalizar el partido, el DT no tuvo reparos en criticar el arbitraje y poner en duda al juez central, Pablo Dóvalo. “Pablo tiene antecedentes con Barracas, se instaló toda la semana y viene igual y te roba”, sentenció.

En ese sentido, siguió dejando duras críticas: “No quiero que me cobren bien o mal, quiero que no me caguen. Lo de este tipo es notorio, es como que un chorro te diga que a las 3 de la tarde va a tu casa para robarte”.

“Jugábamos contra 14 hoy, lo sabíamos antes del partido y se lo dije a los jugadores”, agregó. Finalmente, agregó: "Uno no se quiere sacar pero la plancha fue clara y arranca con las chiquitas en contra y no te da argumentos cuando le preguntas".