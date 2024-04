La honestidad brutal de Castro sobre la adaptación de la Lepra a la Primera: "No pensamos que..."

Independiente Rivadavia sumó una nueva derrota y es la novena en lo que va de las 12 fechas en la actual Copa de la Liga, que marcó el debut en la categoría para la institución. La remontada por Copa Argentina y el amistoso ante River no pudieron servir de impulso anímico y el equipo de Martín Cicotello no aprovechó la localía.

Federico Castro, que volvió a Independiente Rivadavia, fue el autor del único gol del equipo en la noche del Bautista Gargantini, y en una entrevista pospartido se mostró triste por el resultado y por el hecho de que su aporte no ayudó a la victoria. "No sirvió de nada, lamentablemente. Habíamos arrancado ganando, nos viene pasando últimamente que nos dan vuelta los partidos. Hay que seguir trabajando, esto es largo. Nos tenemos que volver a hacer fuerte de local. Pero ya está, ahora hay que corregir en la semana y pensar en lo que viene que es un partido difícil contra Talleres".

Luego, fue consultado por el arranque de Independiente Rivadavia en Primera y si le está costando la adaptación. La respuesta fue por demás sincera: "Es difícil. Sabíamos que iba a ser difícil, que había un tema de adaptación. La verdad es que no pensamos que nos iba a costar tanto. Creo que hoy fueron dos o tres minutos en los que nos dan vuelta el partido y fue tremendo porque estábamos haciendo un gran partido. Sabíamos bien a lo que ellos jugaban y no pudimos contrarrestar su fuerte. En dos minutos fatales nos dan vuelta el partido y se nos hizo cuesta arriba. En el segundo tiempo intentamos por todos lados, tuvimos unas aproximaciones pero no se nos pudo dar".

Sobre qué espera para los próximos compromisos, Castro agregó: "Sumar. Es importante para nosotros por la situación en la que estamos. Ahora vamos ante un gran rival, son todos grandes rivales, se hacen fuertes. Vamos a Córdoba a corregir los errores que cometemos diariamente, no solo cuando perdemos sino también cuando ganamos".

Finalmente, le consultaron sobre si este mal momento es una cuestión de la cabeza, Castro lo descartó. "No es un tema mental. El grupo está bien. No se nos viene dando, son rachas como por ahí te toca la racha positiva. Ahora es negativa pero el equipo se viene entrenando al máximo. Confiamos y sabemos que vamos a revertir esto", sentenció.