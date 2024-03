Messi reveló el deporte con el que se enganchó en Estados Unidos: “Estoy aprendiendo mucho”

Lionel Messi disfruta de sus días en Inter Miami. El futbolista no pudo ser parte de la gira de la Selección argentina por encontrarse lesionado, por lo que se quedó en la ciudad de Florida para continuar se puesta a punto de cara a lo que sigue de competencia en el equipo de Martino.

Mientras tanto y cuando seguramente se preparaba para ver a sus compañeros ante Costa Rica, una entrevista que lo tiene como protagonista se dio a conocer este martes, a pesar de haber sido grabada en enero. Allí, el futbolista repasó una serie de cuestiones que tienen que ver con su carrera pero también con su vida privada y, por qué no, de su día a día en Miami.

En la charla publicada por Big Time Podcast de MBC, el futbolista llamó la atención al contar cuál es el deporte que ha comenzado a seguir desde que se encuentra en Estados Unidos. "Me gustan mucho todos los deportes. Me gusta mucho el tenis, el pádel, el básquet... En Estados Unidos estoy aprendiendo mucho del fútbol americano, que por ahí antes no le daba tanta importancia. Hoy, entendiéndolo más y estando cerca, lo miro y lo disfruto más. Pero en general me gusta mirar todo tipo de deportes"

Con la música confesó ser igual: "Escucho cualquier tipo de música, escucho de todo, variado, pero ni toco ni canto".

Luego, mostró su lado más íntimo al confesar cuándo suele emocionarse. "Es difícil decir una cosa que me haga llorar, pero soy muy sencillo, muy sensible. Me considero una persona con un gran corazón y bueno, soy bastante sensible", reveló.

Finalmente, contó cómo es su rutina en el día a día para mantenerse en plenitud: "Siempre uno intentó cuidarse, comer bien, descansar, hacer trabajos preventivos y con los años cada vez más, ¿no? Uno se da cuenta de que cada vez es más difícil y que necesita más cuidado, porque cada vez hay más partidos también. Se juega más seguido, mucho más físico también. Y bueno, el descanso sobre todo creo que hoy es muy importante, pero no tengo ninguna rutina especial: simplemente trabajos de prevención, como lo tienen hoy en día la mayoría de los jugadores".