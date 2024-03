Messi contó cómo definirá su retiro del fútbol: “Soy muy autocrítico conmigo mismo, sé cuándo…”

Nadie quiere hablar de eso, pero el retiro de Lionel Messi llegará, años mediante, más temprano que tarde. Aunque parece que es un tema prohibido, el propio capitán de la Selección argentina se refirió a eso en una entrevista que fue dada a conocer este martes.

En diálogo con Big Time Podcast, de MBC, el futbolista ofreció definiciones vestido con la indumentaria del Inter Miami. Consultado por la fecha del retiro y cómo piensa definirla, señaló: "Depende de mi rendimiento. Cuando sienta que deje de rendir, que ya no disfruto y no estoy ayudando a mi equipo. Yo soy muy autocrítico conmigo mismo, sé cuando juego bien y cuando mal. Cuando sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien intentaré seguir compitiendo porque es lo que me gusta y lo que sé hacer".

Anteriormente, le consultaron cuál es el sueño que aún tiene por cumplir en su carrera, y aunque parece que es una pregunta aparte, tiene mucho que ver con el retiro. "A nivel deportivo, tuve la suerte de conseguir todos mis sueños en mi carrera. La verdad no le puedo pedir nada más a Dios. Me dio tanto a nivel profesional y humano, con mi familia y amigos. Intento disfrutar todo lo que me dio hasta ahora".

Por otro lado, le consultaron qué hará luego del retiro. "Cuando llegue el momento, seguramente emprenderé el camino hacia lo que me llene y lo que me guste, en un nuevo rol", sentenció Messi.

El futbolista del Inter Miami se quedó en esa ciudad recuperándose de esa lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha, por lo que se perdió la gira de la Selección argentina por ese país, donde disputó amistosos ante El Salvador y Costa Rica.