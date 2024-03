Las polémicas más picantes de José Luis Chilavert, que ahora llamó “llorón” a Vinícius Júnior

José Luis Chilavert es un nombre que pocos en el fútbol, y sobre todo el argentino, habrán olvidado. Arquero de jerarquía, referente histórico de Vélez Sarsfield y autor de 62 goles en su carrera, es tan recordado por su nivel como por las polémicas que ha protagonizado. Esta semana fue parte de una más: luego de que el delantero de la Selección brasileña y el Real Madrid, Vinícius Junior, llorara en una rueda de prensa a raíz de los hostigamientos racistas que frecuentemente recibe y denuncia, Chilavert lo increpó en redes sociales: “Pan y circo. El primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres”, escribió. Muchos repudiaron el lamentable comentario, pero no menos lo avalaron: tuvo 5.000 retweets y 19.000 “me gusta”. El ataque a Vini no hace más que traer a la memoria las polémicas más picantes de las que fue parte José Luis Chilavert, con figuras de la talla de César Luis Menotti, Óscar Ruggeri y hasta Kylian Mbappé.

Menotti: “Viene primero Chilavert, después el mono”

El conflicto entre Chilavert y el técnico campeón del mundo en 1978 se remonta a cuando el arquero vestía la camiseta de San Lorenzo. En 1988, cuando el Flaco era el DT de River, las dos instituciones acordaron un “intercambio” que implicaba que Chilavert y Darío Sivisky se incorporaran al equipo de Nuñez y Néstor Gorosito y Sergio Goycochea dejaran el Millonario para sumarse a San Lorenzo. Chilavert llegó incluso a protagonizar una sesión de fotos con la camiseta de River, para El Gráfico, pese a que enseguida el trato se derrumbó y el único jugador que cambió de equipo fue Pipo Gorosito. Después de ese incidente, Chilavert declaró: “Habrá que preguntarle a Menotti, por culpa de él no llegué a River”.

En Paraguay, Chilavert convirtió 8 goles. (Foto: Transfermarkt)

Casi una década más tarde, cuando Menotti era técnico de Independiente y Chilavert, ya ídolo de Vélez, se vivió el momento más recordado entre ambos. Luego de un partido que los enfrentó, el arquero se acercó al DT y le dijo unas palabras al oído. Menotti se encargó de referirse a él más tarde, sin pelos en la lengua: “A Chilavert hay que pasearlo por los colegios, por las universidades, para que los chicos sepan cómo era el hombre hace 40.000 años. Viene primero Chilavert, después el mono, después el hombre”. El paraguayo, como era de esperarse, contestó: “Que vaya a dar filosofía a la facultad; en el fútbol, lo que hay que hacer es trabajar y no vivir del verso”. Pero Menotti fue por más y profundizó la chicana: “Él me dice que tengo que trabajar y la verdad es que tiene razón. Yo le digo a mis jugadores: hay que trabajar, no vaya a ser que se vengan gordos como Chilavert”.

Versus el Tolo Gallego

Chilavert llegaba al Monumental como capitán e ícono de Vélez. Américo Rubén Gallego estaba sentado en el banco de suplentes contrario, como el entrenador de River Plate. El paraguayo sacó varias pelotas de gol para evitar el triunfo millonario, pero finalmente, sobre la hora, llegó el gol que sentenciaría el resultado a favor de River por 2-1. El Tolo, según aseguraría después Chilavert, le gritó el gol al arquero, y este lo fue a buscar para iniciar una pelea que no se llegó a concretar. Tras el incidente, Chilavert fue amonestado y regresó a la cancha. Cuando el partido concluyó, solo unos pocos minutos más tarde, volvió a ir a la carga por Gallego y tuvieron que frenarlo. “Lo fui a buscar y se escapó como una rata en el túnel”, diría luego. Pese a que el DT de River negó haberlo provocado o “canchereado”, José Luis se mostró convencido de haber sido, no solo burlado, sino insultado. Y dejó una frase que al día de hoy se recuerda con nitidez: “Si no fuera por Pasarella, Gallego hoy tendría que estar tirado en un zanjón, porque era un alcohólico y gracias a Pasarella se recuperó”.

Con Óscar Ruggeri, su pelea más mediática. (Foto: El Gráfico)

Con Trotta, el “cornudo”

Chilavert y Roberto Trotta ganaron juntos los títulos más importantes en la historia de Vélez. El defensor, de hecho, fue el capitán que alzó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, en 1994, bajo la conducción de Carlos Bianchi. Pero cuando pasó a River, los hinchas del Fortín no lo perdonaron; y Chila tampoco. “Trotta traidor”, decían las banderas. Luego del mencionado conflicto entre Gallego y el arquero, un periodista le preguntó al paraguayo si con Trotta también había discutido: “Yo con cornudos no hablo”, fue la contundente respuesta de Chilavert. Evidentemente, el buen vínculo parecía haber concluido. En el 2000, se enfrentaron: Chilavert, en el arco de Vélez; Trotta, en la zaga Millonaria. Y el número 2 le anotó al arquero de penal “picándola” luego de repetir la ejecución por invasión y, según él mismo confesó, fue el que más gritó en su carrera. “Me dio placer porque muchos querían que me fuera mal”.

Con Ruggeri, la más recordada

Óscar Ruggeri y José Luis Chilavert fueron compañeros en Vélez, a principios de la década del 90. Pero tras la llegada de Carlos Bianchi el vestuario se dividió y el defensor, líder en aquel equipo, terminó siendo vendido a Italia, mientras que el arquero llevó adelante una nueva conducción: “Ahora quedamos los que tenemos hambre de gloria. Ruggeri ganó mucho afuera, pero en Vélez no pudo levantar ni una copita. Ya no se logran cosas sólo con el nombre…”, declaró el arquero. Era el principio de una relación plagada de rispideces. Poco después de levantar la Copa Intercontinental, redobló: “Después de su salida, nosotros ganamos todo en Vélez. No es casualidad”.

Mirá el video

Tuvieron cruces en partidos con sus respectivas selecciones, donde se negaron el saludo, y en enfrentamientos entre Vélez y San Lorenzo. En 1995 se fueron expulsados los dos luego de casi irse a las piñas; debieron ser frenados por sus compañeros tras una jugada sin importancia, pero que ellos encontraron como excusa para pelearse. Al año siguiente, posiblemente, el auge de este conflicto: Vélez le ganó 4-1 a San Lorenzo, pero el resultado fue secundario. En un córner, Ruggeri acusó un escupitajo del arquero, pero lo curioso fue que le pidió por favor al árbitro del encuentro que no expulsara a su rival; quería hacer justicia por mano propia. Más tarde, Chilavert tenía la pelota en sus pies y el campeón del mundo en 1986 saltó con las dos piernas a sus rodillas. El paraguayo saltó y zafó de una lesión que lo hubiese alejado del fútbol meses, o años. “Lo hubiese quebrado, olvidate. Cero arrepentimiento. Me tire a quebrarle las dos rodillas”, confesaría luego el ex River. Las chicanas y los insultos trascendieron y perduraron años, mucho más allá del deporte. “Payaso mediático de Fox”, “no tiene valores”, “te invito a pelear cinco rounds”, son algunas de las frases de Chilavert hacia el zaguero. “Te llevó tres mundiales”, “tú no has ganado nada”, y “sumo”, otras del Cabezón para el arquero. Ruggeri-Chilavert, una pelea sin fin.

Frases para todos

“La envidia es el impuesto al éxito. Gatti siempre fue un arquero mediocre que odia a Messi”, dijo Chilavert sobre el ex arquero de Boca luego de que este subestimara el rol del 10 en la conquista del Mundial de Qatar 2022. Y sobre Kylian Mbappé, cuando el francés se refirió a la supuesta menor exigencia del fútbol sudamericano, soltó: “Me encantaría verlo correr en la altura de La Paz o Quito. Acá sería un jugador normalito, es predecible. Obviamente saca ventaja con la velocidad que tiene, pero teniendo a un defensor respirándole en la nuca lo podemos controlar tranquilo”. No son tantos los futbolistas que pueden jactarse de no haber tenido un cruce alguna vez con una leyenda del fútbol como José Luis Chilavert. Y en esa lista ya no está Vinícius Junior. Entre muchos otros.