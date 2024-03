La fuerte frase de Insua para defender a la liga argentina, que involucró al "presidente de la Nación"

En la previa al partido entre Boca y San Lorenzo en la Bombonera, Rubén Darío Insua y Diego Martínez, los entrenadores de ambos equipos, brindaron una conferencia de prensa a tres días del clásico. Y entre los temas que se tocaron en el encuentro con los periodistas, el DT del Ciclón hizo una encendida defensa sobre la liga argentina.

Al ser consultado por el nivel del torneo, el técnico azulgrana sentenció: "La liga argentina es muy buena, está entre las tres o cuatro más competitivas del mundo y es el actual campeón del mundo y de América, y eso habla por sí solo".

Martínez e Insua, en la previa de Boca-San Lorenzo.

También se refirió a su manera de vivir su experiencia como entrenador de un equipo grande: "¿Cómo no voy a poder dormir? El fútbol es para disfrutarlo. Todos los que formamos parte del mundo del fútbol deberíamos contribuir para que sea una fiesta. Podés estar un poco nervioso durante el partido, es lo normal, pero tenés que estar tranquilo".

Luego, el Gallego tiró una fuerte frase en la que relacionó a la política con la pasión que tiene Argentina con el fútbol: "La gente en la Argentina mira San Lorenzo-Boca antes que al presidente de la Nación anunciando una medida económica".

"Tenemos al mejor jugador del mundo como Messi, es muy difícil ganar y el fútbol acá es diferente. Acá no sabés quién va a salir campeón. En otros países hay dos o tres candidatos, pero acá es totalmente distinto. Siempre el fútbol argentino fue muy bueno: acá nacieron Maradona, Di Stéfano, Leo... Hay grandísimos entrenadores, estadios muy buenos, Inferiores muy buenas... Como el país, es todo bueno", sentenció Insua.

La chicana de Insua a Diego Martínez

En medio del encuentro con la prensa, un periodista realizó una pregunta para ambos sobre los partidos en los que se enfrentaron, con el Gallego en el Ciclón y Martínez dirigiendo primero a Tigre y luego a Huracán, ambos empates en uno luego de que los equipos del Gigoló arrancaran en ventaja.

El primero en contestar fue Insua, que dijo no recordar ese dato de los dos empates: "No me acordaba de eso, pero el pasado no se puede modificar. Lo importante es que esto es un clásico y que la gente vea un buen espectáculo. El único resultado que nos sirve es ganar, después nunca se sabe lo que puede pasar".

Mirá el video

Luego, al técnico de Boca le tocó responder y lanzó: "Yo sí me acuerdo de los dos partidos". Se escucharon varias risas y el DT de San Lorenzo se sinceró con chicana incluida: "Yo también me acuerdo, pero no lo quise decir. Con Huracán se tiraban, hacían tiempo, se caía el arquero, el defensor, los delanteros...".

Mientras el Gallego le tocaba el brazo a Martínez como signo de afecto entre colegas, el DT del Xeneize, que se vio sorprendido por la acotación picante de Insua, cerró: "Entiendo que son historias distintas. Con Tigre me tocó vivir un montón de cosas y en Huracán nos pegamos rápido a los jugadores. Son partidos distintos, historias distintas".