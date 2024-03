La advertencia de Gustavo Alfaro, DT de Costa Rica, a la Selección argentina: “Al campeón del mundo se le respeta, pero…”

Este martes, desde las 23.50, la Selección argentina se medirá ante Costa Rica que llega en un gran momento luego de conseguir la clasificación a la próxima Copa América de la mano de Gustavo Alfaro, un viejo conocido de nuestro fútbol. El DT ya se había pronunciado sobre el amistoso días atrás y en la previa lanzó una desafiante advertencia.

"Vamos a enfrentar al campeón del mundo y se le respeta, pero no se le teme. A los chicos los aliento a intentar, que aprovechen y que lo vivan con intensidad. Enfrentar a los mejores siempre es bueno", expresó el ex Boca, Arsenal y San Lorenzo, que elogió el trabajo de Lionel Scaloni: "Yo digo que una de las virtudes que tuvo es que construyó un equipo con (Lionel) Messi".

En el encuentro con los medios, Alfaro también avisó que después de lograr el boleto al certamen continental se centrará en realizar pruebas y recuperar a futbolistas que no estaban al máximo de su condición: "Contra Honduras no podíamos probar. Tenemos jugadores que están fuera, por lesiones u otros temas que me gustaría poder ver. Me gustaría empezar a tener un control más estricto y consolidar más una base. Quiero terminar de ver cómo se recuperan los muchachos".

Desde el arribo de Alfaro, los Ticos disputaron cuatro partidos: perdieron los dos primeros de la Liga de Campeones de la Concacaf con Panamá (3-0 y 3-1), pero después le ganaron un amistoso a El Salvador (2-0) y luego vino el 3-1 a Honduras por el playoff y el boleto a la Copa América, donde integrarán el Grupo D junto a Brasil, Colombia y Paraguay.